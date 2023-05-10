Существует всего 4 причины, почему мужчины боятся красивых женщин на самом деле

Казалось бы, чем красивее женщина, тем больше должно быть у неё поклонников и ухажёров. Но, к сожалению, нередко ситуация оказывается противоположной. Пока девушки самой обычной средней внешности выходят замуж или просто счастливы в отношениях, красавицы страдают от одиночества. Но что именно отталкивает мужчин от таких барышень?

1. Конкуренция с другими мужчинами

Почему красивые женщины часто одиноки и в чём тут ошибка мужчин? Фото © Freepik

Психолог Андрей Зберовский объясняет страх красоток подсознательно возникающими у мужчин мыслями о предстоящей конкуренции с другими кавалерами. Привлекательные женщины нередко вызывают у парней стойкое чувство неминуемой борьбы, как в первобытные времена.

"При виде очень красивой женщины у мужчины с адекватной самооценкой могут появиться мысли, что у неё уже было много отношений, что она уже искушена в сексе. Это тоже может повлиять на желание подступиться к красавице. Он уверен, что за ней уже выстроилась очередь из ухажёров, которые дарят подарки, водят в рестораны и имеют возможности отвезти её на отдых. Поэтому, если у мужчины не сильно толстый кошелёк, он может думать, что не потянет роскошную женщину рядом", — объясняет эксперт.

2. Страх не оказаться достойным

Следом вытекает ещё один страх. Если девушка красива, соответственно, мужчине необходимо ей соответствовать. Касается это как внешности, так и материального положения. Именно из-за этого большинство кавалеров избегают симпатичных дамочек, считая, что проще будет с женщиной "обычной". То есть без больших запросов. Так мужчина будет уверен, что его избранница не уйдёт к другому, что он сможет обеспечить её.

3. Низкая самооценка мужчины

Почему мужчины бояться вступать в отношения с красивыми женщинами: 4 причины. Фото © Freepik

Также частая причина одиночества привлекательных женщин кроется и в неуверенности самих мужчин. Ведь чтобы осмелиться подойти к красивой девушке, нужно быть очень уверенным в себе и обладать хоть какими-то достижениями.

В разговоре с "Вечерней Москвой" психолог Андрей Зберовский поясняет: "Откуда у мужчины до 30 лет высокая самооценка? Они не занимают высоких должностей, не ездят на дорогих машинах и не имеют собственной квартиры. В их голове всегда есть мысль, что рядом с красавицей есть взрослый и богатый ухажёр, который имеет всё и сможет позволить себе дорогую женщину".

4. Страх отказа

Ну и, конечно же, не обошлось и без самой банальной причины — страха отказа. "Мужчина может просто не решиться подойти к красивой женщине, потому что будет заранее рассчитывать на отказ". И тут тоже эксперт отмечает отсутствие возможности впечатлить понравившуюся девушку особым статусом или хотя бы хорошей зарплатой. "К очень красивым и ярким девчонкам в основном клеятся женатые и взрослые мужчины, потому что они уже имеют социальный статус и финансы".