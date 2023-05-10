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10 мая, 15:01

Существует всего 4 причины, почему мужчины боятся красивых женщин на самом деле

Если вы думали, что подобный стереотип давно в прошлом, то ошибались. Вокруг всё ещё много красивых и таких одиноких женщин. Но наконец стало понятно, почему именно мужчины боятся подходить к привлекательным девушкам.

<p>Обложка © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/girl-close-up_8301373.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / Racool studio</a></p>

Обложка © Freepik / Racool studio

Казалось бы, чем красивее женщина, тем больше должно быть у неё поклонников и ухажёров. Но, к сожалению, нередко ситуация оказывается противоположной. Пока девушки самой обычной средней внешности выходят замуж или просто счастливы в отношениях, красавицы страдают от одиночества. Но что именно отталкивает мужчин от таких барышень?

1. Конкуренция с другими мужчинами

Почему красивые женщины часто одиноки и в чём тут ошибка мужчин? Фото © Freepik

Почему красивые женщины часто одиноки и в чём тут ошибка мужчин? Фото © Freepik

Психолог Андрей Зберовский объясняет страх красоток подсознательно возникающими у мужчин мыслями о предстоящей конкуренции с другими кавалерами. Привлекательные женщины нередко вызывают у парней стойкое чувство неминуемой борьбы, как в первобытные времена.

"При виде очень красивой женщины у мужчины с адекватной самооценкой могут появиться мысли, что у неё уже было много отношений, что она уже искушена в сексе. Это тоже может повлиять на желание подступиться к красавице. Он уверен, что за ней уже выстроилась очередь из ухажёров, которые дарят подарки, водят в рестораны и имеют возможности отвезти её на отдых. Поэтому, если у мужчины не сильно толстый кошелёк, он может думать, что не потянет роскошную женщину рядом", объясняет эксперт.

2. Страх не оказаться достойным

Следом вытекает ещё один страх. Если девушка красива, соответственно, мужчине необходимо ей соответствовать. Касается это как внешности, так и материального положения. Именно из-за этого большинство кавалеров избегают симпатичных дамочек, считая, что проще будет с женщиной "обычной". То есть без больших запросов. Так мужчина будет уверен, что его избранница не уйдёт к другому, что он сможет обеспечить её.

3. Низкая самооценка мужчины

Почему мужчины бояться вступать в отношения с красивыми женщинами: 4 причины. Фото © Freepik

Почему мужчины бояться вступать в отношения с красивыми женщинами: 4 причины. Фото © Freepik

Также частая причина одиночества привлекательных женщин кроется и в неуверенности самих мужчин. Ведь чтобы осмелиться подойти к красивой девушке, нужно быть очень уверенным в себе и обладать хоть какими-то достижениями.

В разговоре с "Вечерней Москвой" психолог Андрей Зберовский поясняет: "Откуда у мужчины до 30 лет высокая самооценка? Они не занимают высоких должностей, не ездят на дорогих машинах и не имеют собственной квартиры. В их голове всегда есть мысль, что рядом с красавицей есть взрослый и богатый ухажёр, который имеет всё и сможет позволить себе дорогую женщину".

4. Страх отказа

Ну и, конечно же, не обошлось и без самой банальной причины — страха отказа. "Мужчина может просто не решиться подойти к красивой женщине, потому что будет заранее рассчитывать на отказ". И тут тоже эксперт отмечает отсутствие возможности впечатлить понравившуюся девушку особым статусом или хотя бы хорошей зарплатой. "К очень красивым и ярким девчонкам в основном клеятся женатые и взрослые мужчины, потому что они уже имеют социальный статус и финансы".

Получается, что далеко не всегда причина одиночества женщины кроется в ней самой. Однако всё же бывает и так, что женщина тоже "вертится" не в тех кругах. Если дамочка давно ищет себе принца, но никак не может найти, психолог советует расширять круг знакомств и постоянно находиться в коммуникации. Тогда вероятность найти заветного принца увеличится, ведь общие дела всегда сближают.

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Елизавета Терешкова
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