Кардиолог озвучил плохие новости для тех, кто часто зевает и любит спать на трёх подушках

Заболевания сердца и кровеносных сосудов продолжают лидировать среди причин смертности во всём мире. Для того чтобы выявить эти серьёзные недуги, нужно пройти обследование, однако некоторые их симптомы буквально "написаны" на лице. О том, как по внешности и поведению человека определить проблемы с сердцем, Лайфу рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.

Цвет кожи Синюшные губы, лицо, шея, руки и ноги, а также бледность кожи — это проявления разных сердечных проблем. Этот симптом свидетельствует о нарушении насыщения кислородом крови либо о проблемах периферического кровотока. Также иногда желтушность — признак поражения печени — тоже может быть связана с заболеванием сердца.

Отёки Мешки под глазами, увеличенный живот, отёки ног, которые начинаются от голеней и стоп и могут подниматься выше. Как правило, они увеличиваются к ночи и почти исчезают к утру, отметил кардиолог.

Положение тела Если человек старается лечь повыше, подкладывает под голову две или три подушки, то это говорит о вынужденном положении, которое обычно бывает связано с проблемами малого круга кровообращения, а значит, и сердца, рассказал Шехян.

Зевота Необычная частая зевота (рефлекс, который направлен на то, чтобы с помощью дополнительного вдоха насытить кровь кислородом) тоже говорит о возможной сердечной проблеме.

Одышка Часто внешний признак сердечного заболевания — одышка. Она появляется сначала при значительной физической нагрузке, затем при небольшой — достаточно шнурки завязать, а затем и в состоянии покоя.

Тусклый взгляд и усталость На поздних стадиях сердечных заболеваний, которые приводят к ухудшению кровоснабжения и кислородному голоданию головного мозга, признаками недуга могут быть тусклый взгляд, ухудшение умственных способностей. Человек быстро утомляется, невнимателен, медлителен, быстро засыпает.

Кардиолог также рассказал, как определить человека с пороком сердца. Это снова синюшные кожные покровы, мелкие пульсирующие движения, в том числе головой. Эта пульсация может быть видна даже на зрачках и на набухших яремных венах. Люди с пороком сердца, как правило, худые, невысокого роста. У тех, у кого порок врождённый, есть сердечный горб — деформация костей грудной клетки из-за давления, которое оказывало увеличившееся сердце на ещё не сформировавшиеся рёбра ребёнка.