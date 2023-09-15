Врач раскрыла, что ждёт госпитализированного в тяжёлом состоянии Николаева
Кардиолог Кубай считает, что госпитализированного Николаева ожидает операция
Кардиолог Юлия Кубай прокомментировала экстренную госпитализацию российского певца и композитора Игоря Николаева. Так как известный музыкант уже не в первый раз был вынужден обратиться за помощью врачей, ситуация может развиваться по-разному, всё зависит от ряда факторов.
"Но важнее всего то, как быстро ему начали оказывать помощь. Если момент не упущен, то должен быть положительный результат. Худший сценарий — летальный исход, от него никто не застрахован", — указала специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам Кубай, народному артисту РФ, вероятно, предстоит экстренная операция — баллонная внутрисосудистая ангиопластика. Она нужна для восстановления проходимости сосудов и позволяет предотвратить негативные последствия. Кардиолог также добавила, что во время операции внутри сосуда устанавливают стент для нормализации кровотока в коронарных артериях. В прошлый раз Николаеву установили сразу две такие конструкции.
Ранее сообщалось, что Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за проблем с сердцем. В январе этого года музыкант попал в одну из столичных больниц с подозрением на инфаркт. Утверждалось, что ему провели операцию на сердце. При этом сам певец опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что проходит обследование.
ТАСС / Михаил Терещенко