Врач раскрыла, что ждёт госпитализированного в тяжёлом состоянии Николаева

Кардиолог Юлия Кубай прокомментировала экстренную госпитализацию российского певца и композитора Игоря Николаева. Так как известный музыкант уже не в первый раз был вынужден обратиться за помощью врачей, ситуация может развиваться по-разному, всё зависит от ряда факторов.

"Но важнее всего то, как быстро ему начали оказывать помощь. Если момент не упущен, то должен быть положительный результат. Худший сценарий — летальный исход, от него никто не застрахован", — указала специалист в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".