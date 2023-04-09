ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 14:11

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Российский певец Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь". Заявка появилась в базе данных Роспатента в начале апреля.

Согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), товарный знак регистрируется по девяти классам. Под брендом "Выпьем за любовь" Николаев сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, делать рекламу и проводить маркетинговые исследования, а также предоставлять услуги в сфере музыкального образования.

Альбом "Выпьем за любовь" вышел 28 лет назад, тогда же Игорь Николаев получил премию "Овация" в номинации "Композитор года". В феврале 2023 года певец в ответ на информацию о его госпитализации с инфарктом анонсировал гастроли, а в новом видео пообещал поклонникам весь март "пить за любовь".

Россияне стали чаще подавать заявки на регистрацию изобретений в области медицины

Россияне стали чаще подавать заявки на регистрацию изобретений в области медицины

Ранее стало известно, что Тимати и Егор Крид открывают в Москве Gucci Cafe без разрешения бренда. По словам экс-главреда российских Vogue и Tatler, "компания примет меры защиты в случае нарушения их прав".

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_nikolaev_music

Ирина Фальке
  • Новости
  • Игорь Николаев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров