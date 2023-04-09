Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Российский певец Игорь Николаев решил зарегистрировать товарный знак "Выпьем за любовь". Заявка появилась в базе данных Роспатента в начале апреля.

Согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), товарный знак регистрируется по девяти классам. Под брендом "Выпьем за любовь" Николаев сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, делать рекламу и проводить маркетинговые исследования, а также предоставлять услуги в сфере музыкального образования.

Альбом "Выпьем за любовь" вышел 28 лет назад, тогда же Игорь Николаев получил премию "Овация" в номинации "Композитор года". В феврале 2023 года певец в ответ на информацию о его госпитализации с инфарктом анонсировал гастроли, а в новом видео пообещал поклонникам весь март "пить за любовь".