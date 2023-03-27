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27 марта, 05:55

Россияне стали чаще подавать заявки на регистрацию изобретений в области медицины

Роспатент: Число заявок на регистрацию изобретений выросло на 6% с начала года

За январь и февраль 2023 года число заявок на регистрацию изобретений выросло на 6%, а на промышленные образцы — на 14% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

В частности, за первые два месяца 2023 года россияне подали много запросов в области медицины, биотехнологий, автомобилестроения и металлургии. На 36,5% увеличилось число заявок россиян на программное обеспечение — в данной сфере наблюдается положительная тенденция последние два года.

По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, ведомство принимает активное участие в работе по совершенствованию делового климата для развития изобретательства и инновационной деятельности в России.

"Принят комплекс налоговых льгот для предприятий, которые вкладываются в высокие технологии, сектор исследований и разработок, реализуют продукцию на территории страны. Цифровые сервисы Роспатента упрощают взаимодействие заявителей с ведомством и самостоятельную работу с большими массивами патентной информации", — сообщил он.

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Светлана Оперук
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