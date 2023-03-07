Российские учёные создали "лекарство от расизма"

Команда российских учёных, в которую вошли биолог из Зоологического музея МГУ имени Ломоносова Александр Мартынов и Татьяна Коршунова из Института биологии развития РАН, изобрела так называемое лекарство от расизма. Как пишет РИА "Новости" специалисты предлагают полностью изменить классификационный ряд живых организмов и отменить такое понятие, как "вид" и "подвид".

По словам Мартынова, эмбрионы разных животных могут демонстрировать сходство. К примеру, лягушка и человек похожи на одной из стадий с рыбой, что может указывать на наличие рыбообразного предка. По мнению московских исследователей, данный подход можно распространить на все многоклеточные организмы.

В связи с этим специалисты считают, что в классификации организмов следует брать в учёт генетические и эпигенетические факторы. Так, представлять каждый организм они предлагают в виде формулы, но при этом она бы отмечала преемственность с традиционной номенклатурой. Такой подход, по мнению учёных, избавит мир от надуманного превосходства какой-либо расы.