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15 сентября, 09:12

Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии

<p>Певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Советский и российский композитор, поэт, автор песен, народный артист Российской Федерации Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас медики решают, понадобится ли артисту операция.

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В январе этого года музыкант попал в одну из столичных больниц с подозрением на инфаркт. Утверждалось, что ему провели операцию на сердце. При этом сам певец опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что проходит обследование.

Александра Вишнякова
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