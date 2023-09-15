Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии
Певец Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Советский и российский композитор, поэт, автор песен, народный артист Российской Федерации Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас медики решают, понадобится ли артисту операция.
В январе этого года музыкант попал в одну из столичных больниц с подозрением на инфаркт. Утверждалось, что ему провели операцию на сердце. При этом сам певец опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что проходит обследование.