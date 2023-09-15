"Есть риск внезапной смерти": Врач оценила шансы Игоря Николаева на выздоровление

Инфаркт миокарда является первой причиной смерти у мужчин, шансы выжить во многом зависят от оперативности вмешательства врачей. Об этом рассказала Лайфу врач-терапевт Камила Исаева, комментируя экстренную госпитализацию певца Игоря Николаева.

Как пояснила специалист, при обширном инфаркте поражается большая часть сердечной мышцы или же несколько мест. По её словам, основными симптомами недуга являются боль или дискомфорт в груди, ощущение сжатия, жжение, повышенное потоотделение, тошнота, одышка, а также головокружение.

"Инфаркт может привести к сердечной недостаточности, нарушению сердцебиения — всё это опасно, есть риск внезапной смерти. К тому же инфаркт может вызвать осложнения в виде инсульта. При правильно подобранной терапии есть большой шанс избежать повторных приступов", — резюмировала Исаева.

Терапевт Камила Исаева. Фото © Предоставлено Лайфу