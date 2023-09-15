Госпитализированный в тяжёлом состоянии Николаев переведён в реанимацию
Mash: Экстренно госпитализированный Николаев переведён в реанимацию
Российский композитор и народный артист РФ Игорь Николаев переведён в реанимацию. У музыканта обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта, сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, сейчас врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние Николаева. У певца нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. При этом результаты ЭКГ неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников звезды.
Ранее Лайф писал, что Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за проблем с сердцем. В январе этого года музыкант попал в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт. Утверждалось, что ему провели операцию на сердце. При этом сам певец опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что проходит обследование.
ТАСС / Михаил Терещенко