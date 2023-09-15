Госпитализированный в тяжёлом состоянии Николаев переведён в реанимацию

По его данным, сейчас врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние Николаева. У певца нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. При этом результаты ЭКГ неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников звезды.