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15 сентября, 13:41

Госпитализированный в тяжёлом состоянии Николаев переведён в реанимацию

Mash: Экстренно госпитализированный Николаев переведён в реанимацию

Российский композитор и народный артист РФ Игорь Николаев переведён в реанимацию. У музыканта обнаружили следы перенесённого обширного инфаркта, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, сейчас врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние Николаева. У певца нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. При этом результаты ЭКГ неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним. Николаев находится в сознании, ему дают седативные препараты. В палату не впускают даже самых близких родственников звезды.

Врач раскрыла, что ждёт госпитализированного в тяжёлом состоянии Николаева

Врач раскрыла, что ждёт госпитализированного в тяжёлом состоянии Николаева

Ранее Лайф писал, что Игорь Николаев экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии из-за проблем с сердцем. В январе этого года музыкант попал в одну из больниц Москвы с подозрением на инфаркт. Утверждалось, что ему провели операцию на сердце. При этом сам певец опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что проходит обследование.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
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