Названа причёска мужчин с высоким риском инфаркта

Лысые мужчины чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, к таким болезням может привести атеросклероз, который провоцируют лишний вес, малоподвижный образ жизни и жирная еда.

Кроме того, заболевания артерий могут появиться из-за нарушения сна. Эксперт отметил, что у тех, кто постоянно ложится спать в разное время, практически в два раза больше холестериновых бляшек в сосудах. Усугубляет ситуацию и стресс: в таком случае ещё активно скапливается холестерин.

Риск атеросклероза повышают также заболевания зубов и дёсен. Мясников отметил, что воспалительные процессы в организме приводят к изменению стенок сосудов и налипанию холестериновых бляшек. Ещё одним фактором являются заболевания щитовидной железы.

"Холестерин повышается просто потому, что гормоны щитовидной железы участвуют вот в этом обращении холестерина. Когда их не хватает, он начинает откладываться", — сказал специалист.

Проживание в северном климате также может спровоцировать развитие атеросклероза. При холоде из-за спазмов у людей часто возникают инфаркты, добавил врач.