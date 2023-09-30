Врач перечислил болезни сердца, которые чаще всего встречаются у россиян

Инфаркт и инсульт — основные сердечно-сосудистые проблемы людей во всём мире, в том числе и в России, заявил кардиолог, профессор кафедры факультетской терапии № 1 ФГБОУ ВО ПМГМУ имени Сеченова Дмитрий Напалков.

"Гипертония — это скорее серьёзный фактор риска развития других сердечно-сосудистых проблем. Если говорить о заболеваниях, то наиболее часто встречается ишемическая болезнь сердца и инфаркт как её острое проявление, а также, конечно, инсульт", — приводит его слова "Газета.ru".

Врач отметил, что в последние несколько лет ситуация с инфарктами в России заметно улучшилась. Количество смертей от этого недуга существенно снизилось, однако показатели летальных исходов от инсультов пока остаются на прежнем уровне, повысить их пока не удаётся.

Вместе с тем Напалков напомнил о риске развития хронической сердечной недостаточности на фоне сердечно-сосудистых патологий, например ишемической болезни сердца или лёгочной гипертензии. По его словам, он тесно связан с выявлением и лечением других сердечно-сосудистых заболеваний: чем больше пациентов, получающих необходимое лечение, тем больше пациентов с сердечной недостаточностью. Как пояснил специалист, в результате увеличения продолжительности жизни в России многие люди стали "доживать до развития своей сердечной недостаточности".

"Раньше они могли уйти из жизни от инфаркта или от инсульта, но теперь мы спасаем этих пациентов, предупреждаем ранние инфаркты и инсульты, таким образом, больных с сердечной недостаточностью становится больше", — подчеркнул кардиолог.

Он также добавил, что теперь к пациентам с хронической сердечной недостаточностью стали относить даже людей с нормальной насосной функцией, у которых уже имеется перегрузка сердца. И это важно, поскольку врачи теперь могут влиять на прогноз таких пациентов.