Кардиолог объяснила, как отличить боль в сердце от невралгии и остеохондроза

Болевые ощущения в области сердца могут быть не связаны с этим органом и вызваны рядом других причин. Об этом рассказала в беседе с Лайфом кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина. По её словам, боли в сердце иногда сложно отличить от невралгии, боли в мышцах или спине. Чтобы понять, какова причина болевых ощущений, важно постараться определить локализацию боли.

"Например, боли в желудке отличаются локализацией в верхней части живота и сопровождаются такими симптомами, как тошнота, тяжесть и метеоризм. При невралгии, которую тоже можно перепутать с болями в сердце, болевые ощущения усиливаются при резких движениях: чихании, скручиваниях, кашле, пальпации. Также боли при невралгии можно чётко локализовать, нежелательные ощущения сконцентрированы в одной точке, которую можно определить. Характер боли скорее стреляющий, колющий", — комментирует врач.

По словам собеседницы Лайфа, боль в сердце ощущается в передней части грудной клетки, за грудиной, может быть смещена немного левее и даже отдавать в область нижней челюсти. Ощущаться сердечная боль может как давящая, сжимающая, жгучая, режущая, реже ноющая или колющая. При этом боли в сердце обычно длятся недолго.

"Также болевые ощущения в области сердца могут возникать из-за лёгочных заболеваний, остеохондроза. В любом случае, если у пациента возникают неприятные и болевые ощущения, необходимо сразу же обратиться к врачу, который поможет чётко выявить причину болей и оперативно начать лечение", — заключила Деревянкина.