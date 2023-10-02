Врач объяснила, как отличить "хороший" холестерин от "плохого"

Холестерин — это вещество, которое входит в состав каждой клетки организма и выполняет важные задачи: делает клеточные мембраны, то есть стенки, более прочными и эластичными, участвует в синтезе витамина D, а также некоторых гормонов. О том, что такое "хороший" и "плохой" холестерин, Лайфу рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Сам по себе холестерин не может перемещаться по кровеносной системе. Для этого ему требуются "перевозчики" — транспортные молекулы, в медицине называемые липопротеинами. От того, какие именно липопротеины переносят холестерин, зависит его качество, говорит врач.

"Хороший" холестерин путешествует вместе с липопротеинами высокой плотности. Они очень маленькие и свободно продвигаются по сосудам. А вот "плохой" холестерин объединён с липопротеинами низкой плотности — такие "перевозчики" намного крупнее, они застревают в просвете сосудов и накапливаются там, формируя холестериновые бляшки", — отмечает Кашух.

В результате если "плохого" холестерина слишком много, то у человека, вероятнее всего, возникнет атеросклероз — опасное заболевание, которое без лечения может привести к серьёзным осложнениям, таким как инфаркт и инсульт.

Есть продукты, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина в крови, это прежде всего грецкие орехи, миндаль, кедровые орехи, фундук, кешью и арахис. Все они богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые укрепляют сосуды и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"При этом не стоит забывать, что орехи достаточно калорийны, поэтому не стоит включать их в рацион в огромном количестве. Рекомендованная порция — 30 граммов в сутки, это примерно 10–15 зёрнышек миндаля или пять грецких орешков без скорлупы", — предупредила гастроэнтеролог.