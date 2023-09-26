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26 сентября, 15:53

Врач назвала 4 правила для снижения "плохого" холестерина

Врач Бурдакова: Снизить уровень холестерина помогут прогулки

Уровень холестерина зависит от питания, активности и отказа от вредных привычек. Об этом RuNews24.ru рассказала ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова.

Она советует разнообразно и сбалансированно питаться, для этого нужно добавить в рацион фрукты и овощи. Немаловажным фактором, по словам врача, являются прогулки на свежем воздухе, они помогают успокоить нервную систему. Также важно ввести физическую активность и свести к минимуму курение и употребление алкоголя.

Эти простые правила помогут нормализовать холестерин в крови, но не стоит забывать о консультациях медиков, заключила Бурдакова.

Названо "плохое" вещество, которое делает мужчину мужчиной, а женщину — женщиной

Названо "плохое" вещество, которое делает мужчину мужчиной, а женщину — женщиной

Ранее нутрициолог Золоев рассказал, что овсянка способствует снижению холестерина в организме. Однако при выборе из крупы, указал нутрициолог, стоит учитывать индивидуальные предпочтения, возможные аллергии, ограничения в рационе и питательные потребности.

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Александра Мышляева
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