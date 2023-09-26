Врач назвала 4 правила для снижения "плохого" холестерина

Уровень холестерина зависит от питания, активности и отказа от вредных привычек. Об этом RuNews24.ru рассказала ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова.

Она советует разнообразно и сбалансированно питаться, для этого нужно добавить в рацион фрукты и овощи. Немаловажным фактором, по словам врача, являются прогулки на свежем воздухе, они помогают успокоить нервную систему. Также важно ввести физическую активность и свести к минимуму курение и употребление алкоголя.

Эти простые правила помогут нормализовать холестерин в крови, но не стоит забывать о консультациях медиков, заключила Бурдакова.