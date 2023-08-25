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25 августа, 11:19

Названо "плохое" вещество, которое делает мужчину мужчиной, а женщину — женщиной

Кардиолог Ходова: Холестерин делает мужчину мужчиной, а женщину — женщиной

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Холестерин — очень важное для человека вещество, 80% которого производится непосредственно в организме — в печени, кишечнике, почках, надпочечниках и половых железах, а остальные 20% поступают с пищей. О важности холестерина для здоровья Лайфу рассказала врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина на Часовой улице" Дзерасса Ходова.

"Холестерин — важнейший строительный кирпичик организма. Он активно участвует в создании клеток всех органов и тканей — нервов, мышц, кожи, лёгких, сердца. В мозге вообще содержится 25% от общих запасов холестерина в организме. Он придаёт прочность и эластичность клеточным мембранам", объяснила врач.

Медик перечислила важные функции, которые выполняет холестерин в организме:

  • Делает мужчину мужчиной, а женщину — женщиной, так как участвует в производстве половых гормонов, включая тестостерон, эстроген и кортизол.
  • Критически необходим для синтеза витамина Д.
  • Является сырьём для производства желчных кислот, без которых в кишечнике не могли бы расщепляться поступившие с пищей жиры.
  • Обеспечивает нормальную работу иммунной системы, помогает организму противостоять развитию опухолей.
  • Способствует нормальному протеканию беременности и крайне важен для развития плода.

Кардиолог добавила, что, вопреки дурной славе в народе, холестерин не плох и не хорош, он абсолютно нейтрален. И очень зависим от окружающих его белков, с которыми он связывается в белково-жировые комплексы. Есть два типа белково-жировых комплексов:

  • ЛПНП (липопротеины низкой плотности) — "плохие парни", которые липнут к стенкам сосудов и формируют ненавистные кардиологами бляшки. Особенно они любят повреждённую стенку сосудов — рыхлую, пострадавшую от хронических воспалений и курения.
  • ЛПВП (липопротеины высокой плотности) — "хорошие ребята", которые любят стенку сосудов и заботятся о ней. Они забирают отложенный холестерин и отправляют на более добрые цели.

"Таким образом, показателем раннего атеросклероза является не уровень холестерина, а только соотношение ЛПНП и ЛПВП. Если перевес смещён в сторону "плохого" холестерина — ЛПНП, то бляшкам и атеросклерозу быть! Уровни ЛПНП и ЛПВП зависят от ряда факторов: генетика, образ жизни, питание, ежедневная физическая нагрузка, вредные, курение и алкоголь, или полезные бытовые привычки", подытожила Ходова.

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Ранее врач-кардиолог рассказала Лайфу о том, как человек может узнать свой идеальный уровень холестерина. Для этого применяют шкалу оценки 10-летнего сердечно-сосудистого риска и шкалу SCORE2. Принимаются во внимание возраст пациента, наличие вредных привычек и хронических заболеваний, уровень артериального давления и другие факторы.

Ольга Годуненко
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