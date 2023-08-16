Врач объяснил, как узнать свой "идеальный" уровень холестерина

Холестерин — это органическое вещество, которое содержится в клеточных мембранах. Он помогает поддерживать эластичность клеточных мембран, участвует в синтезе половых гормонов, гормонов коры надпочечников, витамина D, желчных кислот в печени. О том, как узнать свой "идеальный" уровень холестерина, Лайфу рассказала врач-кардиолог клиники "МЕДСИ на Ильинском бульваре" Крестина Бочкова.

"Принято считать, что в норме холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) составляет 3 ммоль/л и меньше. Но если у пациента есть риски развития сердечно-сосудистых заболеваний или установленный диагноз, врач определяет индивидуальный показатель, который называют целевым уровнем", — рассказала врач.

По её словам, для этого применяют шкалу оценки 10-летнего сердечно-сосудистого риска и шкалу SCORE2. Принимается во внимание возраст пациента, наличие вредных привычек и хронических заболеваний, уровень артериального давления и другие факторы. Кроме того, врач изучает анамнез, учитывает наследственные факторы, уровень липопротеина, текущее состояние здоровья. Например, во время беременности холестерин повышается, поэтому допустимы более высокие значения.

При высоком уровне холестерина, как правило, медики советуют пациентам скорректировать питание, увеличить физическую нагрузку, вести более активный образ жизни, отказаться от курения и алкоголя. В некоторых случаях показан приём лекарственных препаратов, которые помогут сдержать развитие атеросклероза.