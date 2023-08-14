Съедобное "золото инков": Составлен топ-10 причин есть киноа каждый день

Киноа — зерновая культура, приобретающая популярность в России, особенно часто её выбирают приверженцы здорового образа жизни. Об этом Лайфу сказала специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Татьяна Андреанова.

"Белок в киноа варьируется от 14 до 20%, в состав которого входят восемь незаменимых аминокислот, включая изолейцин и лизин. Киноа не содержит глютена, то есть безопасно для людей с целиакией", — объяснила она.

Зародыш пшеницы составляет около 3% от ядра, а у киноа — 60%, поэтому последнее имеет уникальное высокое соотношение белков к углеводам, подчеркнула эксперт. По её словам, это съедобное "золото инков" — настоящий кладезь витаминов и минеральных веществ для работы сердца и сосудов, а также содержит омегу-3, что помогает работе нервной системы.

"Содержит важные антиоксиданты — кверцетин и кемпферол. Кверцетина в киноа в разы больше, чем в клюкве! При постоянном употреблении киноа снижается уровень холестерина в крови", — добавила собеседница Лайфа.

Киноа ввозится в Россию из-за границы и проходит проверку в отечественных лабораториях на предмет безопасности и качества. Это важно, так как зачастую обитающие в зерне клещи незаметны человеческому глазу, пояснила специалист. Именно они могут привести к порче культуры и образованию плесени.

"Наличие плесневых микроорганизмов, которые могут спровоцировать отравление, характеризуется показателем — микотоксинами. Семена с такими дефектами непригодны к употреблению даже после тепловой обработки", — утверждает Андреанова.

Иногда в киноа российские специалисты находят кишечную палочку, а это опасно для любителей пророщенного зерна. Эксперт посоветовала тщательно мыть семена и варить при температуре 60 °С не менее десяти минут. А хранить киноа следует в герметичной таре и в тёмном месте, а также рядом не должно быть источников повышенного тепла и влаги, чтобы не спровоцировать развитие патогенов, заключила Андреанова.