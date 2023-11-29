Врач дала прогноз о состоянии Боярского, предупредив о риске повторного инфаркта

После того как перенёсшего инфаркт российского актёра и певца Михаила Боярского перевели в обычную палату из реанимации, стало известно, что артист находится в стабильном состоянии, а его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, оценил состояние отца как хорошее. О том, удастся ли звезде советской и российской эстрады пойти на поправку после сердечного приступа, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"При инфаркте миокарда необходимо как можно раньше приступить к лечению. Как правило, это значительно снижает количество возможных осложнений и продлевает жизнь пациента", — рассказала медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, звезде "Трёх мушкетеров" теперь нужно будет строго исполнять назначения докторов для того, чтобы его выздоровление произошло как можно скорее. Как бы то ни было, даже при соблюдении всех медицинских рекомендаций Боярскому потребуется время, чтобы выздороветь, констатировала врач. Кроме того, всегда существует угроза того, что сердечный приступ повторится. Обычно пациенты после инфаркта находятся в стационаре около недели, но для полного выздоровления могут потребоваться месяцы.

По мнению медика, у актёра хорошие шансы полностью восстановиться после болезни. Тем не менее точный срок назвать сложно, ведь на него влияет сразу множество факторов.