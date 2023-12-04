Вернулся домой: Перенёсшего инфаркт Боярского выписали из больницы
"Mash на Мойке": Перенёсшего инфаркт Боярского выписали из Мариинской больницы
Знаменитый актёр и музыкант Михаил Боярский, госпитализированный на прошлой неделе с инфарктом, выписался из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его сын Сергей, пишет "Mash на Мойке".
По словам сына 73-летнего артиста, в настоящее время отец чувствует себя нормально. Дома Боярский будет восстанавливать свои силы, соблюдая назначения врачей.
Напомним, 28 ноября стало известно о госпитализации Михаила Боярского. Его сын Сергей тогда заявил, что у отца был инфаркт. Позже он рассказал Лайфу о состоянии артиста, сообщив, что тот находится в хорошем настроении, а врачи оценивают его состояние как стабильное.
ТАСС / Дмитрий Михаевич