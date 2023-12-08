Журналист Манукян назвал Пугачёву серым кардиналом российского шоу-бизнеса

Не стоит обольщаться из-за отъезда Аллы Пугачёвой из страны, ведь она продолжает сохранять значительное влияние на медиаресурсы. Об этом в беседе с "Царьградом" рассказал журналист и блогер Вадим Манукян. По его словам, Примадонна является серым кардиналом отечественного шоу-бизнеса.

"Тот самый серый кардинал. Все мы понимаем, что речь идёт об Алле Борисовне Пугачёвой. Которая как будто исчезла из нашего поля зрения, но на самом деле, похоже, по инерции всё продолжается… Руководители телеканалов до сих пор находятся под какой-то "тайной пятой" [Пугачёвой]", — сказал блогер.

Журналист уверен, что в период проведения спецоперации российское телевидение должно быть очищено от влияния либеральной и антипатриотической "культуры", которую нашему зрителю навязывали извне на протяжении последних десятилетий. Причём одна из одиозных личностей такого "порядка" — сама Пугачёва — по-прежнему диктует свою волю в шоу-бизнесе.

Эксперт даже привёл конкретный пример: некоторое время назад он был на шоу на одном из федеральных каналов, которое никак не касалось Примадонны. Однако перед эфиром к нему подошёл продюсер, попросивший ничего не произносить о Пугачёвой, иначе это "будет вырезано из эфира".

"Даже не пытайтесь", — указал продюсер.