Стало известно, почему Пугачёва не сможет продать свой замок в Грязи

Певица Алла Пугачёва не сможет продать замок в подмосковной деревне Грязь. Дело в том, что особняк принадлежит не Примадонне, а её супругу Максиму Галкину*. Об этом заявил адвокат Андрей Алёшкин, подчеркнув, что с юридической точки зрения подобная сделка будет нести угрозу и для потенциального покупателя: тот рискует стать аффилированным лицом иноагента.

"Ковалёв (бизнесмен, который заявил о желании купить замок. — Прим. Лайфа) может купить такую недвижимость. Но надо сказать, что продать замок ему Пугачёва не сможет, так как им не владеет. Ковалёву придётся иметь дело с Галкиным*, но его статус иноагента затруднит сделку", — рассказал эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

При этом Алёшкин допускает, что продать особняк так и не удастся.

Ранее Лайф писал, что нашёлся покупатель на замок Пугачёвой в Грязи. Бизнесмен Андрей Ковалёв объявил о желании приобрести скандально известный дом, но выдвинул собственные условия. Эксперт в области элитной недвижимости оценил звёздное жильё в 150 миллионов, предложив Галкину* сделать большой дисконт, так как это не старинный дом, а "специфичный новодел".