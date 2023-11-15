На замок Пугачёвой в Грязи нашёлся покупатель, но он предлагает скинуть цену в семь раз

Давний знакомый певицы Аллы Пугачёвой — эксперт в области элитной недвижимости, бизнесмен Андрей Ковалёв — заявил о желании купить её замок в подмосковной деревне Грязь. По его словам, муж артистки Максим Галкин* вложил в строительство особняка миллиард рублей и столько же намерен выручить от продажи недвижимости.

Ковалёв считает, что этот замок сейчас можно построить за 345 миллионов рублей. С учётом стоимости земли — 50 миллионов рублей за гектар — получается 400 миллионов рублей. Бизнесмен отметил, что может сдавать особняк под свадьбы, однако тогда его придётся перестраивать, так как большого зала на 500 гостей там нет.

"Поэтому Максиму от заявленной цены надо сделать большой дисконт. Я готов купить замок за 150 миллионов рублей (то есть почти в семь раз меньше. — Прим. Лайфа). Просто на всякий случай, чтобы был. Пока я реставрирую свою усадьбу "Гребнево", я бы разместил в замке коллекцию старинных доспехов и живописи", — отметил он в беседе с kp.ru.

Предприниматель озвучил звёздным супругам желаемую цену, но пока не получил от них ответа. По его мнению, если Примадонна не согласится с его оценкой, замок будет ещё долго продаваться. Так как это не старинный дом, а "специфичный новодел", то не каждый согласится жить в "помещении, украшенном чудовищами", подчеркнул Ковалёв.