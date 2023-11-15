Дольче вита Алины Галкиной: Как живёт и сколько тратит крестница Аллы Пугачёвой 19-летняя племянница Максима Галкина** заявила, что тоже хочет прославиться. По этому случаю она сгоняла на Кипр к родне, а затем закатила вечеринку в столичном ресторане Моргенштерна**, где подавались "иноагентские" десерты. Что известно об Алине Галкиной? 14 ноября, 22:40 Алла Пугачёва и её крестница Алина Галкина. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram* / galkinalin

Вечеринка Алины Галкиной у Моргенштерна**

Племянница Максима Галкина** и крестница Аллы Пугачёвой призналась, что тоже хочет стать звездой. В минувшие выходные широкая публика узнала о 19-летней Алине Галкиной. Ради популярности та пошла на провокацию, разместив в запрещённых соцсетях отчёт со своего дня рождения. Празднество было пышным.

Поздравление именинницы и её совместный трек с братом. Фото © Instagram* / Фотограф nikophotoos

Вечеринка состоялась вблизи Кремля — в ресторане рэпера Алишера Моргенштерна** с панорамной крышей, живыми растениями и фонтаном в центре зала. Чтобы арендовать это место под банкет, придётся выложить от полумиллиона рублей, и это без учёта обслуживания, артистов, оборудования.

Помимо профессиональных диджеев и барменов гостей развлекала сама именинница. В смелом гламурном наряде она представила с младшим братом трек его сочинения. К слову, если девушка пока не определилась, в каком качестве хочет прославиться, то её брат, Гриша Галкин, уже всё решил. Он станет певцом и даже выбрал псевдоним — Talent.

Фоторепортаж с дня рождения Алины Галкиной. Фото © Instagram* / Фотограф nikophotoos

На мероприятии был толстый намёк на ситуацию в семье. Всем присутствующим раздали десерты в виде съедобных фигурок с надписью "Иноагент". Этот статус год назад был присвоен её дяде, Максиму Галкину**.

Угощения на день рождения Алины Галкиной. Фото © Instagram* / galkinalin

— У Алины всегда крутые дни рождения, — от души радовались её друзья.

Действительно, мажорную тусовку Галкиной не сравнить со скромными посиделками в честь десятилетия близнецов Примадонны. Лайф неоднократно писал, что самый толстый кошелёк в большой звёздной семье вовсе не у Пугачевой с её мужем-иноагентом, а у отца Алины — бизнесмена в сфере ВПК Дмитрия Галкина.

Алина Галкина отметила день рождения не только с друзьями в Москве, но и с семьёй в Лимасоле (на Кипре). Присутствовали: её родители, последнее время бывший президентом Военно-промышленной компании Дмитрий Галкин и работавшая в компании ГАЗ Надежда Галкина, а также дядя Максим Галкин**, крёстная Алла Пугачёва, кузен и кузина, Гарри и Лиза, плюс родной брат Гриша.

Напомним, после начала конфликта между Израилем и Палестиной Пугачёва с Галкиным** переехали в Лимасол, где поселились на первой линии от моря в трехэтажном пентхаусе небоскрёба One.

Семейное торжество в Лимасоле. Стоят: Дмитрий и Надежда Галкины. Сидят (слева направо): Максим* и Лиза Галкины, Гарри Галкин с Аллой Пугачёвой, Алина и Гриша Галкины. Фото © Instagram* / galkinalin

К слову, судя по соцсетям, Алина Галкина бывает на Кипре регулярно и подолгу. Она находилась там два-три года назад. А недавно, этим летом, ездила туда в гости к старшему брату Никите отмечать его день рождения.

Как живёт Алина Галкина

Алина Галкина учится в МГИМО, занимается конным спортом и развивает блог. В этом году она решила во что бы то ни стало прославиться.

— Я ноунейм, но хочу стать популярной. Как это сделать? Суть моего ролика в том, что я собрала список звёзд, блогеров, которым буду писать и просить сделать коллаборацию — совместные видосики, встречи, — поделилась планами Алина. На её шее в это время красовалось ожерелье от Dior, цена которого может быть сотни тысяч рублей.















Девушка не стесняется богатства. Она со смаком отчитывается, как за последние годы побывала в ЮАР, Италии, Испании, Австрии, Швейцарии, на Мальдивах, в Монако, ОАЭ, Грузии, на Кипре и, конечно, в Израиле. Землю обетованную она вообще считает второй родиной. Крестница Пугачёвой не чурается путешествовать и по России. Недавно отдыхала на Камчатке: вертолёт высадил её в кратере вулкана, проводники показали медведей, потом она каталась на яхте и смотрела косаток. Был ещё роскошный отдых на Алтае, в Сочи и Астрахани.

Любит Галкина и эффектные авто. Есть фотография, где она за рулём суперкара Lamborghini. Есть ролик, где она, едва проснувшись, заявляет, что хочет сегодня ездить на культовом Mustang 1968 года. И вуаля — во дворе её дожидается легендарная машина, на которой ездил Стив Маккуин в фильме "Буллит". Кстати, фишка Алины — делать постановочные видео, где она в течение дня получает то, что ей пожелалось утром сразу после сна.

А ещё у племянницы Максима Галкина** была мартышка Уитити стоимостью около 200 тысяч рублей.

Рубрика "Сегодня я хочу" от Алины Галкиной. Фото © Instagram* / galkinalin

Где живёт Алина Галкина

У отца Алины Галкиной в собственности есть особняк за $6 млн евро в Кесарии — это израильский аналог нашей Рублёвки. Именно там после начала СВО останавливались Максим Галкин**, Алла Пугачёва и их дети.

Особняк отца Алины Галкиной в Израиле. Видео © Газета "Известия"

На территории Новой Москвы в коттеджном посёлке "Согласие-1" у отца Алины 30 соток земли с красивым красно-кирпичным особняком и крытым бассейном. Цена недвижимости — около 150 млн рублей. Место это элитное. Многоуровневая круглосуточная охрана, улицы патрулируют машины силовиков, рядом — оздоровительный комплекс "Ватутинки". Несколько лет назад Галкина постила селфи именно из отцовского особняка. Но последнее время она размещает фото из соседнего — ещё более роскошного. Вероятно, у её семьи в "Согласии-1" сразу два домовладения.











Как дома Алина Галкина чувствовала себя и в легендарном замке в посёлке Грязь стоимостью до десяти миллиардов рублей, которым формально владеет его дядя-иноагент. Она бывала там часто, судя по всему, у неё там есть собственная комната.

Замок в деревне Грязь. Фото © Instagram* / maxgalkinru

Отец Алины (Дмитрий) в последние годы руководил целым блоком военной промышленности страны, снабжая Российскую армию вооружением на десятки миллиардов рублей. Это следует из базы СПАРК. Подконтрольная ему Военно-промышленная компания имела в мирное время годовой оборот от 20 млрд рублей. ВПК, например, производит современные модификации БТР-80 и "Тигр". Интересно, что эти боевые машины появились с подачи деда Алины, генерала Александра Галкина, имеющего корни в Западной Украине.

* Заблокирован в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в нашей стране экстремистской. ** Признаны иноагентами в России.

Сможет ли прославиться Алина Галкина? 0 Сможет, ей помогут родители, дядя Максим и Алла Пугачёва Вряд ли, репутация у большой семьи уже подмочена Я не слежу за жизнью Галкина и Пугачёвой, мне всё равно

Авторы Егор Пережогин