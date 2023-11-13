Зависть невозвращенцев: Как звёзды, сбежавшие от СВО, смело переписывают историю, надеясь вернуться Манипуляцию с собственными словами, которые сложно вычистить из Интернета, продемонстрировала Алла Пугачёва и подала пример, как можно называть чёрное белым, а также что остаётся невостребованным релокантам за границей. 12 ноября, 22:42 Алла Пугачёва, Анатолий Белый, Семён Слепаков*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey, © ТАСС / Сергей Виноградов, Ura.ru / Natache

Только завистью невозвращенцев можно объяснить всё более агрессивную критику России со стороны тех, кто осудил СВО и сбежал за границу. Всё дело в том, что градус презрения и ненависти бывших любимцев россиян к стране, которая дала им возможность прославиться, растёт с каждым днём. Они начинают понимать, чем им это обернётся, но не в силах справиться с сожалением и утратой позиций. Такая борьба проедает в головах бывшей поп-элиты дыры безвластия и бездеятельности, а на родине все продолжают жить своей жизнью и постепенно забывать о них.

Иноагент Семён Слепаков*

Исполнитель Shaman со своим хитом "Я русский" продолжает провоцировать сбежавших от СВО коллег по цеху. Похоже, рост его популярности, полные залы и стадионы не просто не дают покоя оставшимся на скромном пайке артистам, но и задевают основы самосознания беглецов. Так, экс-участник Comedy Club и иноагент Семён Слепаков* решил переосмыслить собственную реальность и, надев кипу, спел перед иноагентом Михаилом Шацем* пародию, которую назвал "Нерусский".

— Надеваю шапку на морозе, ем кошерную еду / и через дорогу даже ночью на зелёный я иду / Храню деньги в банке, по будням не пью, и мне всегда что-то нужно, — здесь автор пародии, пытаясь подчеркнуть своё психологическое состояние и жирно отметить отличие лирического героя Shaman от собственного альтер эго бывшего комедианта, опускается в физиологические подробности. Слепаков поёт о тщательной проверке своего интимного здоровья, выходя на название песни: "Нерусский". Я всемирное зло! О-о!"

Ведь иноагенту Слепакову* теперь надолго хватит: он продал в столице за 295 млн рублей свою элитную квартиру в 1-м Голутвинском переулке ещё в октябре. Эксперты пишут, что на эти деньги он сможет купить в Тель-Авиве жильё площадью 90 метров, но не в очень хорошем месте.

Слепаков* продал в столице за 295 млн рублей свою элитную квартиру в 1-м Голутвинском переулке ещё в октябре. Видео © T.me / Шоу-бизнес NEWS

Напомним, накануне обострения между Израилем и ХАМАС Слепаков* издевался над погибающими в зоне СВО солдатами Армии России, исполнив на камеру колыбельную о двух братьях, один из которых выбрал службу и погиб в бою, а второй уехал жить в Европу. Но внезапно на новую родину иноагента пришёл не просто конфликт, а началась серьёзная военная операция, в которой израильтяне не считаются с числом гибнущих жителей сектора Газа. И Слепакову* стало не с руки кормиться на троллинге СВО — он нашёл другую "жертву".

В ответ на пародию общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось в прокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить сбежавшего в Израиль комика. По мнению активистов, строки "творения" Слепакова* оскорбительны и унижают достоинство россиян. Против Слепакова* требуют возбудить уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", по которой предусмотрено наказание сроком до пяти лет колонии.

Алла Пугачёва

Алла Пугачёва — супруга иноагента Максима Галкина* — с каждым днём покоряет высоты презрения к россиянам, наслаждаясь объедками былой славы. Хайп бывшей Примадонне нарезается ровными порциями от визита до визита в Россию, поэтому она радостно окучивает эти полянки взрывами негодования. По слухам, за краткосрочный приезд в Москву, который выпал на 4 ноября, Пугачёва навестила свой замок и записала несколько песен на студии в Твери.

Певица прокомментировала критику в свой адрес в соцсети. "Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников", — пишет она. И тут же идёт на попятную, заявляя, оказывается, что роль холопов и рабов относилась к этой кучке, а не ко всем россиянам. "Помиловала, так помиловала, — пишут в соцсетях. — Видимо, готовится обратно вернуться".

Дальше — больше: "Я люблю его (народ России. — Прим. Лайфа) и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньём пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью", — написала Пугачёва.

Также певица решила посыпать себе пеплом сожжённых мостов голову и заявила, что не надо "считать её деньги, поскольку "не в деньгах счастье". "Свобода — это главное богатство. И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом".







Накануне приезда СМИ писали, что Пугачёва и Галкин купили апартаменты на Кипре, чтобы переждать обострение между Израилем и сектором Газа. Профильные паблики пишут: "Вот что конфликт на Ближнем Востоке делает. Уже и риторика смягчилась, уже и "рабы" — это не весь народ, а только некоторые. Уже и жалость к народу появилась".

Анатолий Белый

Сбежавший из России после начала СВО актёр Анатолий Белый в мечтах о работе на Голливуд раздаёт интервью беглым журналистам вроде Михаила Козырева* и записывает ролики о том, что "убийство людей по национальному признаку" — это норма.

— Без крови нам в Израиле никак. Любая империя при становлении устраивала геноцид народов, и это нормально: США и индейцы, Англия и индийцы, Франция и арабы — в Алжире, Израиль и арабы, — бесчеловечно заявил экс-звезда российских сериалов, который осуждал Россию за проведение специальной военной операции на Украине, "быстро переобулся", подмечают в соцсетях.

Стоит сравнить слова о России человека, сидящего без работы в Израиле и имитирующего активную деятельность, раздающего интервью, которые читают только в нашей стране. "Я считаю, что предали меня", — сказал Белый в интервью иноагенту Михаилу Козыреву*, уточнив, что его нисколько не смущает мысль о желании поражения своей страны, России. "Когда предатель жалуется, что это не он предал Родину, а она его", — подмечают в телеграм-каналах.

* Включён в реестр иностранных агентов.



Почему беглые звёзды никак не успокоятся? 0 Их раздражает то, что россияне стали их забывать Они потеряли большие заработки в России На новой родине они никому не нужны Я не слежу за жизнью каких-то Пугачёвой и Слепакова

Авторы Мари Медведева