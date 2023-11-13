Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, осудил российскую певицу Аллу Пугачёву, сбежавшую из страны, а также назвал мусором всех уехавших "звёзд". Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

"Я не хочу даже разговаривать о Пугачёвой. Мне абсолютно наплевать на неё. Для меня Пугачёва и прочие сбежавшие артистишки — это не люди, это мусор! Мне Пугачёву никогда не понять. Я не понимаю, как можно было уехать из родной страны. Поэтому народ и разочарован в ней", — пояснил он.

Ливанов напомнил, что получил орден Британской империи за роль Холмса из рук самой королевы. Однако никогда артисту не приходила в голову мысль уехать жить за границу, хотя он часто снимался в других странах и предложения на этот счёт ему поступали. Ливанов назвал Россию своим единственным домом, подчеркнув, что он прежде всего русский человек.

Артист предложил уделять меньше внимания всем уехавшим из России после начала спецоперации. По его словам, они свой выбор сделали и пусть остаются за границей. Ливанов добавил, что муж Пугачёвой Максим Галкин* — это тоже "ничтожная тема", в ряду с которым стоит и "вся прочая шушера", предавшая Родину.