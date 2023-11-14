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14 ноября, 12:59

В шоу-бизнесе оценили шансы Аллы Пугачёвой появиться в новогодних "Голубых огоньках"

Критик Волков: Пугачёва должна поменять позицию, если хочет вернуться на ТВ

Певица Алла Пугачёва должна поменять гражданскую позицию, чтобы вновь появиться на российском телевидении. В этом уверен музыкальный критик Александр Волков. Он не верит в слухи, что Примадонна могла участвовать в съёмках новогодних шоу, когда приезжала в Россию.

"Какие-то определённые круги в медийном пространстве продолжают поддерживать Пугачёву. Из-за этого в Интернете появляется много вбросов. Для появления в каких-то серьёзных медиа у Примадонны должна быть очень серьёзная подготовка, а также изменение её позиции, во что абсолютно не верится", приводит слова музыкального критика РИА "ФедералПресс".

По его словам, слухи про Примадонну являются только шумом, который в срочном порядке нужно убрать.

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Напомним, в начале ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию, где побывала в своём замке в деревне Грязь, а также записала новый мини-альбом в студии в Твери. А по некоторым данным, в планах у певицы — вернуться на сцену для выступления на новогодних мероприятиях. Продюсеры артистки уже ищут ей сессионных музыкантов и обновляют райдер с гонораром 500 тысяч долларов.

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LIFE / Константин Просалов

Дарья Нарыкова
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