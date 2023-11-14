В шоу-бизнесе оценили шансы Аллы Пугачёвой появиться в новогодних "Голубых огоньках"

Певица Алла Пугачёва должна поменять гражданскую позицию, чтобы вновь появиться на российском телевидении. В этом уверен музыкальный критик Александр Волков. Он не верит в слухи, что Примадонна могла участвовать в съёмках новогодних шоу, когда приезжала в Россию.