Галкин* рассказал, что Пугачёва назвала эмиграцию с ним из РФ "голожопингом"

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва назвала эмиграцию со своим супругом юмористом Максимом Галкиным* "голожопингом". Об этом сам комик рассказал зрителям своего концерта со сцены Театра-дю-Леман в Женеве. Кадры публикует SHOT.

Алла Пугачёва назвала "голожопингом" эмиграцию из России со своим мужем-юмористом Максимом Галкиным*. Видео © t.me / SHOT

"Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу... Чуть похуже будет..." А она: "Голожопинг?" — пошутил артист, который когда-то в России собирал многотысячные залы.

Он вспомнил, как раньше пара ездила в Ригу в личном вагоне поезда, а также поведал зрителям про современный быт в Европе. Артист признался, что ему пришлось просить милостыню около супермаркета из-за того, что с банковскими картами возникли проблемы.

Вместе с тем юморист прокомментировал решение кемеровских властей лишить его ордена Почёта Кузбасса за проукраинскую позицию. Он отметил, что награда находится в его подмосковном замке, а также заявил, что не собирается её отдавать.

"Если придут за орденом, будет литься говно со всех башен замка — будет оборона", — подчеркнул Галкин*.

Также он не забыл упомянуть и своего закадычного друга — певца и бывшего мужа Пугачёвой — Филиппа Киркорова. Артист заявил, что у него есть корни индейца, потому он весь в перьях.