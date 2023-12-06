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6 декабря, 06:59

Галкин* рассказал, что Пугачёва назвала эмиграцию с ним из РФ "голожопингом"

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва назвала эмиграцию со своим супругом юмористом Максимом Галкиным* "голожопингом". Об этом сам комик рассказал зрителям своего концерта со сцены Театра-дю-Леман в Женеве. Кадры публикует SHOT.

Алла Пугачёва назвала "голожопингом" эмиграцию из России со своим мужем-юмористом Максимом Галкиным*. Видео © t.me / SHOT

"Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу... Чуть похуже будет..." А она: "Голожопинг?" — пошутил артист, который когда-то в России собирал многотысячные залы.

Он вспомнил, как раньше пара ездила в Ригу в личном вагоне поезда, а также поведал зрителям про современный быт в Европе. Артист признался, что ему пришлось просить милостыню около супермаркета из-за того, что с банковскими картами возникли проблемы.

Вместе с тем юморист прокомментировал решение кемеровских властей лишить его ордена Почёта Кузбасса за проукраинскую позицию. Он отметил, что награда находится в его подмосковном замке, а также заявил, что не собирается её отдавать.

"Если придут за орденом, будет литься говно со всех башен замка — будет оборона", — подчеркнул Галкин*.

Также он не забыл упомянуть и своего закадычного друга — певца и бывшего мужа Пугачёвой — Филиппа Киркорова. Артист заявил, что у него есть корни индейца, потому он весь в перьях.

Раскрыт гонорар Галкина* за корпоративы в Турции

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Как уже рассказывал Лайф, после начала специальной военной операции Пугачёва вместе с семьёй уехала из России в Израиль, а после обострения конфликта на Ближнем Востоке приняла решение перебраться к теплу — на Кипр. При этом в начале ноября певица временно вернулась на родину: она посетила свой подмосковный замок в деревне Грязь, который выставлен на продажу, и даже успела записать песни в студии в Твери. После этого артистка вновь покинула страну. Между тем недавно стало известно о возможном переезде Пугачёвой на новое место.

*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkin

Николь Вербер
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