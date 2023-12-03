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3 декабря, 15:59

Раскрыт гонорар Галкина* за корпоративы в Турции

НТВ: Максим Галкин* ведёт корпоративы в Турции за 100 тысяч евро

<p>Максим Галкин*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Максим Галкин*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Юморист Максим Галкин* получает 100 тысяч евро (около 10 миллионов рублей) за корпоратив в Турции. Об этом рассказали в шоу "Новые русские сенсации" на НТВ.

Пранкер Сорян позвонил менеджеру артиста Эльвире Мокробородовой и поинтересовался стоимостью его выступления в Турции. Она назвала цифру в 100 тысяч евро.

Стало известно о возможном переезде Пугачёвой с Кипра в другую страну

Стало известно о возможном переезде Пугачёвой с Кипра в другую страну

Напомним, что ранее уехавший вместе с семьёй в Израиль юморист Максим Галкин* в разгар военных действий анонсировал концертный тур по Европе. Позже стало известно, что его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачёва, вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и улетела на Кипр. В декабре Пугачёву и Галкина* засняли, пока они разгуливали по новому месту обитания. Шоумен на одном из своих европейских концертов открыто признался, что сожалеет о том, что больше не может зарабатывать в России, но признаётся, что продолжает финансово поддерживать Украину.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Дарья Нарыкова
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