Раскрыт гонорар Галкина* за корпоративы в Турции
НТВ: Максим Галкин* ведёт корпоративы в Турции за 100 тысяч евро
Максим Галкин*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Юморист Максим Галкин* получает 100 тысяч евро (около 10 миллионов рублей) за корпоратив в Турции. Об этом рассказали в шоу "Новые русские сенсации" на НТВ.
Пранкер Сорян позвонил менеджеру артиста Эльвире Мокробородовой и поинтересовался стоимостью его выступления в Турции. Она назвала цифру в 100 тысяч евро.
Напомним, что ранее уехавший вместе с семьёй в Израиль юморист Максим Галкин* в разгар военных действий анонсировал концертный тур по Европе. Позже стало известно, что его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачёва, вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и улетела на Кипр. В декабре Пугачёву и Галкина* засняли, пока они разгуливали по новому месту обитания. Шоумен на одном из своих европейских концертов открыто признался, что сожалеет о том, что больше не может зарабатывать в России, но признаётся, что продолжает финансово поддерживать Украину.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.