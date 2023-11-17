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17 ноября, 05:58

Аллу Пугачёву и Максима Галкина* сфотографировали во время прогулки на Кипре

<p>Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу. Обложка © <a href="https://www.starhit.ru/exclusive/derzhatsya-za-ruki-kak-v-pervye-gody-braka-romanticheskaya-progulka-pugachevoi-i-galkina-na-kipre-921813/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"СтарХит"</a></p>

Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу. Обложка © "СтарХит"

Появились совместные фотографии уехавших на Кипр артистов Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Их засняли гуляющими по улицам солнечного Лимасола. Певица и юморист трогательно держались за руки.

  • Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу в компании помощницы. Фото © "СтарХит"
    Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу в компании помощницы. Фото © "СтарХит"
  • Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу в компании помощницы. Фото © "СтарХит"
    Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу в компании помощницы. Фото © "СтарХит"
  • Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу в компании помощницы. Фото © "СтарХит"
    Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу в компании помощницы. Фото © "СтарХит"

Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу в компании помощницы. Фото © "СтарХит"

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В компании звездной пары была замечена женщина-брюнетка. Предположительно, она выполняет роль помощницы и сопровождает артистов во время прогулки, передаёт "СтарХит".

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Напомним, что в начале ноября эстрадная певица вернулась в Россию. Она посетила свой замок в деревне Грязь, который намеревается продать, а также успела записать мини-альбом в знаменитой студии в Твери. Недавно стало известно, что примадонна планирует вернуться на сцену для выступления на новогодних мероприятиях. Продюсеры певицы обновляют её райдер с гонораром 500 тысяч долларов. В шоу-бизнесе же считают, что для возобновления карьеры в России Пугачёвой необходимо поменять позицию.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Ян Поланин
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