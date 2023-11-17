Аллу Пугачёву и Максима Галкина* сфотографировали во время прогулки на Кипре
Алла Пугачёва и Максим Галкин* гуляют по Лимасолу. Обложка © "СтарХит"
Появились совместные фотографии уехавших на Кипр артистов Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Их засняли гуляющими по улицам солнечного Лимасола. Певица и юморист трогательно держались за руки.
В компании звездной пары была замечена женщина-брюнетка. Предположительно, она выполняет роль помощницы и сопровождает артистов во время прогулки, передаёт "СтарХит".
Напомним, что в начале ноября эстрадная певица вернулась в Россию. Она посетила свой замок в деревне Грязь, который намеревается продать, а также успела записать мини-альбом в знаменитой студии в Твери. Недавно стало известно, что примадонна планирует вернуться на сцену для выступления на новогодних мероприятиях. Продюсеры певицы обновляют её райдер с гонораром 500 тысяч долларов. В шоу-бизнесе же считают, что для возобновления карьеры в России Пугачёвой необходимо поменять позицию.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.