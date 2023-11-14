Максим Галкин* показал фото подросшей дочери Лизы от Пугачёвой
Шоумен и юморист Максим Галкин* поделился в социальных сетях фотографией подросшей дочери Елизаветы. На фото 10-летняя девочка сидит на кровати, улыбается и выглядит счастливой.
10-летняя дочь Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой Елизавета. Фото ©Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
В Сети предполагают, что фотография могла быть сделана на Кипре, куда артист поехал из Израиля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В островное государство Галкин* перебрался с детьми и супругой Аллой Пугачёвой.
Примечательно, что в начале ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию, где побывала в своем замке в деревне Грязь, а также записала новый мини-альбом на популярной студии в Твери. Сейчас в планах у певицы вернуться на сцену на новогодних мероприятиях.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская