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9 ноября, 18:24

"Красавец": Максим Галкин* рассказал о пополнении в семье и показал малыша

Максим Галкин* рассказал о появлении в семье чёрного щенка по кличке Роки

Юморист Максим Галкин* рассказал о появлении нового члена семьи — чёрного щенка по кличке Роки. В соцсетях 47-летний шоумен опубликовал видео, на котором играет с милым питомцем. Тот пытается забраться к артисту на постель, однако хозяин старательно его не пускает.

Чёрный щенок по кличке Роки, который появился в семье Максима Галкина*. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

"Вот у нас какое создание. Что это за волчок такой? Ну что ты хочешь, Роки? Красавец! Умница! Путь отдохнёт немножко", — сказал комик, поглаживая и почёсывая игривого щенка.

Вероятно, Галкин* решил завести собаку, чтобы приободрить детей Гарри и Лизу. Из-за частых переездов они, возможно, испытывают сильный стресс. Сейчас семья живёт на Кипре, где у юмориста вместе с женой Аллой Пугачёвой есть недвижимость. По некоторым данным, собаку привезли из России, а питомца купили у столичных заводчиков ко дню рождения детей.

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Ранее Лайф рассказывал, что 3 ноября певица Алла Пугачёва на время вернулась в Россию. Она посетила свой замок в подмосковной деревне Грязь, а на следующий день заехала в известную музыкальную студию в Твери. Предположительно, Пугачёва тайно записала новый альбом. В окружении Примадонны утверждали, что она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы детей. Позже выяснилось, что певица покинула Москву. Недавно стало известно, что Пугачёва намерена вернуться на сцену на новогодних праздниках. Она даже рассматривает Москву для выступления.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

LIFE / Алексей Голенищев

Никита Осипов
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