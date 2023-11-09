"Красавец": Максим Галкин* рассказал о пополнении в семье и показал малыша

Юморист Максим Галкин* рассказал о появлении нового члена семьи — чёрного щенка по кличке Роки. В соцсетях 47-летний шоумен опубликовал видео, на котором играет с милым питомцем. Тот пытается забраться к артисту на постель, однако хозяин старательно его не пускает.

Чёрный щенок по кличке Роки, который появился в семье Максима Галкина*. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

"Вот у нас какое создание. Что это за волчок такой? Ну что ты хочешь, Роки? Красавец! Умница! Путь отдохнёт немножко", — сказал комик, поглаживая и почёсывая игривого щенка.

Вероятно, Галкин* решил завести собаку, чтобы приободрить детей Гарри и Лизу. Из-за частых переездов они, возможно, испытывают сильный стресс. Сейчас семья живёт на Кипре, где у юмориста вместе с женой Аллой Пугачёвой есть недвижимость. По некоторым данным, собаку привезли из России, а питомца купили у столичных заводчиков ко дню рождения детей.