Участь Немезиды: Что ожидает звёзд-релокантов, отлучённых от новогодних огоньков Участь агонизирующих звёзд ожидает всех российских исполнителей, которые предают свою страну, и ближе к поре новогодних корпоративов и дорогих вечеринок, куда теперь их не зовут, их упреки и горечь становятся все громче. 1 декабря, 21:42 Татьяна Лазарева*, Алла Пугачева, Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lazarevatut , alla_orfey, maxgalkinru

Пиар звёзд, сбежавших от СВО, не находит своего адресата. Никто не готов платить и звать на дорогие вечеринки бывших див, и надежды их угасают с каждым днём в преддверии новогодних корпоративов. Цены, райдеры и гонорары, которые продолжают повышать презревшие своих сограждан релоканты, смешат народ. Ведь кандидаты в иноагенты и те, кто попал в реестр, увеличивают таксу. "Родину любить — это вам не берёзки целовать", — напоминают в соцсетях.

Сколько просит за выступление Алла Пугачёва

Алла Пугачёва недавно достигла вершины славы сбежавшего поп-бомонда всея Руси. Она возглавила антирейтинг релоцировавшихся музыкантов после начала СВО. Почётные 25% презрения и стыда по итогам соцопроса ВЦИОМ от граждан России — это новый осознанный рубеж. Компанию бывшей диве составили иноагент Андрей Макаревич* и его коллега рэпер Моргенштерн*.

Алла Пугачёва недавно достигла вершины славы сбежавшего поп-бомонда всея Руси. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Не хотят слушать Пугачёву, Макаревича*, Меладзе, Лободу*, Софию Ротару, "Мумий Тролля"*, "Океан Эльзы", Макса Барских*, Наргиз, Гребенщикова* и прочих 37% водителей разного пола в возрасте от 25 до 65 лет, следует из данных другого опроса, проведённого радиостанциями "Дорожное радио" и "Русская дорога" в социальных сетях.

Первой из уехавших попыталась переиграть ситуацию Алла Пугачёва, которая навестила в начале ноября Россию. Вероятно, повлиял на нее конфликт между Израилем и ХАМАС. Певица поняла, что что безопасность важнее — лучше оставить запасной аэродром в России. Она решила заявить, что, оказывается, не все "холопы и рабы", а только та часть, что досаждает экс-Примадонне. Ранее она называла так всех россиян. Также Примадонна заявила, что ей смешно и грустно наблюдать за кучкой "оголтелых недоличностей, завистников и клеветников".

— Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала, в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звёздный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачёва. Как удобно, не правда ли? Да и не в деньгах счастье. Свобода — это главное богатство. И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, — пафосно изрекла Пугачёва.

В пабликах резонно задали вопрос: "Интересно, сколько в России найдётся доверчивых глупцов, которые поверят в то, что для Пугачёвой деньги не главное в жизни?" По данным российских СМИ, певица снова готова выступать для москвичей, но теперь ценник на новогодний корпоратив в столице с участием беглянки может возрасти до 46 миллионов рублей. Это на 13,8 миллиона больше, чем в предыдущие годы.

Народный артист РСФСР, актёр, режиссёр и сценарист Василий Ливанов в интервью российскому изданию сказал, что не хочет даже "разговаривать о Пугачёвой". "Мне абсолютно наплевать на неё. Для меня Пугачёва и прочие сбежавшие артистишки — это не люди, это мусор".

Максим Галкин*

Иноагент Максим Галкин* может потерять всю российскую недвижимость. "Своим детям они ничего не оставят", — прокомментировал телеграм-каналу SHOT член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров работу четы Пугачёвой – Галкина*. По мнению депутата, артисты лишатся всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными.

В беседе с SHOT член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предрёк печальный исход Максиму Галкину* и Алле Пугачёвой. Видео © t.me / SHOT

Максим Галкин*, гастролируя по Европе, во время своих концертов открыто сожалеет о том, что больше не может зарабатывать в России, но признаётся, что продолжает финансово поддерживать Украину.

Максим Галкин*, гастролируя по Европе, во время своих концертов открыто сожалеет о том, что больше не может зарабатывать в России, но признаётся, что продолжает финансово поддерживать Украину. Видео © t.me / SHOT

Татьяна Лазарева*

Как зарабатывает бывшая комедийная артистка Татьяна Лазарева* на жизнь, рекламируя тур в итальянский Пьемонт, можно увидеть в её соцсетях. Стоимость "удовольствия" — 1550 евро с человека (без проживания и перелёта). Осенью, объединившись с другой артисткой, Яной Трояновой*, она предложила провести трибунал над соотечественниками. А те ответили, что милости просим, но скамья подсудимых вакантна только для нее и её подруги.

Как зарабатывает бывшая комедийная артистка Татьяна Лазарева* на жизнь, рекламируя тур в итальянский Пьемонт. Фото © t.me / Спецоперация Z

Что делать, периодически Татьяну Лазареву* прорывает на правду. Она уже заявляла, что у неё ещё теплится надежда вернуться в Россию. При этом иноагент тут же призналась, что возвращаться-то и не к кому.

Видео © t.me / Спецоперация Z

Однако паузы в высказываниях между критикой СВО и нехваткой денег, все чаще сокращаются. Вот и сейчас бывшая комикесса почти что заявила, что соскучилась по должностям, деньгам и статусу.

Иноагент Татьяна Лазарева* заявила, что не готова была терять деньги и статус, и готова вернуться обратно. Видео © t.me / Хуже не скажешь / Никита Михалков

— Если бы мне сказали: «Ты потеряешь все: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей», то я бы сказала: «Да ну его на фиг». Я была не готова это все терять», — сказала Татьяна Лазарева*, которая начала сожалеть о том, что свернула на русофобскую тропу.

* Включён в реестр иностранных агентов.

Почему Алла Пугачëва, Максим Галкин* и Татьяна Лазорева* надеются вернуться в Москву? 0 Считают, что их простят и отменят статусы иноагентов На всякий случай Будут жить в России, а гастролировать за границей

Авторы Мари Медведева