Не приходя в сознание: На что согласны сбежавшие от СВО звезды и релоканты Сбежавшие за границу критики СВО никак не угомонятся. То они рвутся обратно, то требуют денег, то учат соотечественников, как надо жить. 25 ноября, 21:40 Участник группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник*), Дмитрий Глуховский*, Эдуард Шарлот. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Сергей Карпухин, © Youtube / SharlotVEVO

Один из рэп-коллективов в самом начале спецоперации на Украине выпустил трек, слова которого абсолютно совпадают с тем, к чему придут наши граждане спустя время: "Мама Родина снова полюбит всех, кто однажды повернулся спиной, улыбнётся и в лоб поцелует холодной весной". Но, как считают лидеры общественных движений, для этого нужно искреннее раскаяние. Фишка "за деньги — да" больше не сработает. Поэтому, чтобы возвращение обрело хоть какой-то смысл, нужно очиститься, и лучше всего это помогут осознать статьи УК РФ. Это для тех, кто оскорблял нас и наших солдат, подчеркивают солидарные с активистами пользователи в Сети.

Дмитрий Глуховский*

Писатель Дмитрий Глуховский* обратился к гражданам России, мыслящим, по его мнению, исключительно "с оглядкой на репрессивную машину". Их может спасти только эмиграция. Именно она позволит обрести чуть ли не смысл жизни, вероятно, в перерывах между мытьём туалетов или сбором урожая в фермерских угодьях за копейки. А чтобы этого не произошло, писатель-фантаст предлагает выучить английский язык и овладеть навыками программирования Python, а потом ехать в Германию.





— Призывающий не сотрудничать с российской властью писатель, кажется, забыл упомянуть, что сам некогда трудился в "кремлёвском пуле". Но конструировать смыслы в Германии с Питоном, конечно же, куда эффективнее, — шутят в пабликах.

Шарлот

Ультимативный выразитель ЛГБТ-пропаганды и хайпожор на Шамане — музыкант Шарлот может получить шесть лет колонии по двум статьям: "Реабилитация нацизма" и "Оскорбление чувств верующих". В отношении блогера-русофоба Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ — "Оскорбление чувств верующих", отмечает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в соцсетях.

Напомним, оскорблявший россиян за СВО Эдуард Шарлот релоцировался в Армению и порвал на камеру там свой российский паспорт, а после того как деньги закончились, он выпросил денег на билет обратно в Россию и заявил, что прилетел защищать русскую культуру. А в новом интервью пранкерам, которые представились ему президентом Зеленским и украинскими чиновниками, сказал, что "сейчас нужно быть украинцем". Так же он обозначил и отношение к своей стране: "Мне важно быть там, где люди по факту противостоят русской тупости, русскому нацизму".

Видео © t.me / SHOT

Шарлот был согласен на то, чтобы один из украинских дипломатов вывез его в чемодане. Певец скандировал украинскую националистическую кричалку и пел гимн Украины, думая, что общается с Зеленским.

Известно, что Шарлота этапируют из Санкт-Петербурга в Самарскую область в первых числах декабря, после того как закончится арест по административной статье.

Видео © t.me / SHOT

"Би-2"

В России участников группы "Би-2" потребовали признать спонсорами терроризма и отобрать у них собственность в России. По данным телеграм-канала SHOT, лидер группы Егор Борник*, он же "Лёва" пообщался с подписчиками в "Инстаграме" и сообщил, что покупает автомобили для ВСУ.

Рассказывая, что финансировать украинские подразделения, воюющие на стороне Киева, музыканты собираются до конца СВО, Россию они назвали мировым злом, а свою российскую публику "умственно отсталыми". Шура — гражданин Израиля, его коллега владеет паспортом Австралии. Не зря "Би-2" завешивали на своих концертах государственные символы и патриотические плакаты. Летом 2022 года "Би-2" выступили на футбольном суперкубке, а публика их освистала. К маю Минюст наделил Борника статусом иностранного агента.

Уже в Израиле до начала противостояния с ХАМАС музыканты лили грязь на россиян, а до этого более 25 лет собирали здесь выручку с концертов и продаж альбомов. Теперь у музыкантов одна дорога — в Прибалтику и по странам Запада, где они будут конкурировать за площадки с такими же сбежавшими от СВО русофобами, раздирая оставшуюся русскоязычную публику, всё меньше готовую к оплате билетов.

Ранее Лайф посчитал, сколько заработали музыканты в России за прошлый год. За 2022 год официальная сумма гонораров равнялась практически 100 млн рублей. Выступление коллектива на частных мероприятиях оценивалось в 50 тыс. долларов. Официально у ООО "Группа Би-2" два учредителя: Александр Уман (Шура, "Би-2") и Егор Борник** (Лёва, "Би-2"), владеющие бизнесом в равных долях. Они же составляют творческое ядро коллектива — авторы музыки и текстов.

* Признан иностранным агентом в РФ.

Авторы Мари Медведева