Как сбежавшая в Лондон Ингеборга Дапкунайте обманула покупателей московской квартиры Как выяснил Лайф, Ингеборга Дапкунайте сейчас в Лондоне. Оттуда она поливает грязью россиян и поддерживает снос памятников Пушкину на Украине. Она продала свою квартиру в центре Москвы, но покупатели до сих пор в шоке от сделки. 23747 23747 Ингеборга Дапкунайте. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / DPA / Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress, © Shutterstock

Покупатели считают, что актриса Ингеборга Дапкунайте нехорошо повела себя при продаже своей трёхкомнатной квартиры на Никитском бульваре в Москве. Она взяла у них деньги весной этого года и укатила из России, не завершив все необходимые формальности в Росреестре. В итоге новые владельцы не могли ни вступить в право собственности, ни прописаться. На связь Дапкунайте не выходила, поэтому людям пришлось подавать на неё в суд. Тяжба длилась с июля, и лишь сегодня Фемида поставила точку, полностью удовлетворив иск новых собственников.

Сумма сделки осталась неизвестной, но, по данным риелторов, проданная актрисой трёшка стоит около 100 миллионов рублей. Речь об отреставрированном историческом доме, построенном для служащих московской конторы Государственного банка в 1913 году. В пешей доступности Арбат и Кремль. До отъезда Дапкунайте жила здесь с сыном от ресторатора Дмитрия Ямпольского.







У звезды "Интердевочки" может оставаться в России и другая дорогостоящая недвижимость. До своего отъезда актриса часто пользовалась роскошным коттеджем на 500 квадратов в посёлке "Резиденция бенилюкс" на Новорижском шоссе. Это элитное поселение в городском округе Истра. Там есть всё для комфортной жизни: ухоженные аллеи и ландшафтные сады, английский детский сад, музыкальная студия, ресторан, магазины, фитнес-центр с закрытым теннисным кортом, бассейном и сауной, салон красоты, автомобильная мойка. Чужим сюда не пройти. Посёлок круглосуточно охраняют, кругом камеры, въезд по пропускам. Цена здешних особняков — до одного миллиарда рублей.

Посёлок "Резиденция бенилюкс" в городском округе Истра. Фото © Google Maps

Как Ингеборге Дапкунайте живётся в Лондоне

Разбогатевшая за счёт российского зрителя Ингеборга Дапкунайте в первые же дни СВО покинула нашу страну и с тех пор без остановки выдаёт антироссийские пассажи.

— Понимаю, что может быть грустно, если сносят памятник Пушкину в бывшей республике СССР, но вопрос — почему поставили этот бюст? Может быть, потому что Советский Союз был создан насильно? — это из её свежего интервью.

Ингеборга Дапкунайте теперь утверждает, что никогда не была в России своей, всегда чувствовала себя то гостьей, то эмигранткой из Литвы. По Москве она якобы совсем не скучает, а жалеет только об одном.

— Жаль, что не уехала из России раньше, сразу после присоединения Крыма в 2014 году. Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий, — таким образом она покаялась в одном из литовских изданий.

Поначалу Дапкунайте обживалась в бельгийском Брюсселе, но, судя по её последним фотографиям в соцсетях, она сейчас в Лондоне. К слову, у неё есть гражданство Великобритании. Вероятно, подсобил второй по счёту муж актрисы — английский режиссёр Саймон Стоукс.

В столице Англии Ингеборга Дапкунайте старается жить светской жизнью. На днях была на презентации новой антироссийской книги журналиста Михаила Зыгаря* — мероприятие проходило в одном из лондонских мюзик-холлов, ранее встречалась с писателем Дмитрием Глуховским*. Недавно кто-то сфотографировал её в районе доков — она в это время ехала на премиальном седане BMW.





* Признаны иноагентами.

А вы скучаете по "интердевочке" Дапкунайте? 0 Нет, не могу ей простить, как она себя ведёт по отношению к России Скучаю, но мне жаль, что актриса так изменилась Мне нет дела до какой-то мелкой актрисы

Авторы Пётр Егоров