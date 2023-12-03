Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 15:11

Стало известно о возможном переезде Пугачёвой с Кипра в другую страну

НТВ: Алла Пугачёва может уехать с Кипра в Лондон

Певица Алла Пугачёва может уехать с Кипра в другую страну, и это не США, как считают многие. Как сообщает телеканал НТВ, в ближайшее время стоит ожидать приезда 74-летней артистки в Великобританию.

Стоит отметить, что это предположение не беспочвенное, так как ранее о визите Примадонны в Лондон проговорился муж певицы Максим Галкин*. В конце ноября он обмолвился в соцсетях о том, что Пугачёва собирается в британскую столицу "на вечеринку с подружками". Сама артистка предпочитает не делиться с публикой информацией о своих передвижениях.

Напомним, Пугачёва уехала из России в Израиль вместе с семьёй после начала СВО. После обострения палестино-израильского конфликта она перебралась на Кипр. В начале ноября Пугачёва временно вернулась в Россию. Она посетила свой замок в деревне Грязь, выставленный на продажу, а также успела записать песни в студии в Твери. Затем артистка вновь покинула страну. Ранее Лайф сообщал, что Пугачёву с Галкиным* засняли на Кипре. Поклонники сразу заметили звёзд, начали снимать их на телефон и просить автографы.

Участь Немезиды: Что ожидает звёзд-релокантов, отлучённых от новогодних огоньков

Участь Немезиды: Что ожидает звёзд-релокантов, отлучённых от новогодних огоньков

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Серебряков

Наталья Исакова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров