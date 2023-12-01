Пугачёва прогулялась на Кипре под руку с Галкиным* и раздала автографы

Российскую певицу Аллу Пугачёву с мужем Максимом Галкиным* засняли на Кипре. Парочка прогулялась по побережью, держась за руки, где и попала в объективы камер.

Пугачёву и Галкина* засняли во время прогулки в Лимасоле. Фото © t.me / Самые СЛИВки

На артистке можно увидеть белую рубашку и брюки, а её муж для рандеву выбрал тёмно-синий спортивный костюм. Поклонники сразу заметили звёзд, начали снимать их на телефон и просить автографы. Сейчас артисты проводят время в Лимасоле, сообщил телеграм-канал "Самые сливки".