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24 ноября, 05:28

Рейтинг кринжа: Россияне стыдятся Пугачёву, Макаревича*, Киркорова

ВЦИОМ: Алла Пугачёва возглавила топ артистов, которых стыдятся россияне

Народная артистка СССР Алла Пугачёва возглавила антирейтинг артистов, которых стыдятся россияне, выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, Примадонну в ходе опроса назвали 25% респондентов.

На втором месте оказался лидер "Машины времени" Андрей Макаревич*, которого упомянули 18% респондентов, а на третьем внезапно оказался Филипп Киркоров с 13% голосов.

В то же время 9% назвали рэпера Алишера Моргенштерна*, а Максима Галкина* и Ольгу Бузову выбрали по 6% россиян. Хип-хоп исполнительница и Инстасамка и Борис Гребенщиков* замыкают список с 5% голосов.

В целом, выяснили во ВЦИОМ, 63% россиян не одобряют деятельность артистов, бежавших из России после начала спецоперации на Украине. Обратного мнения придерживаются лишь 13% респондентов, а 8% считают их решение неоднозначным.

Названы имена звёзд, кого покажут в новогодних шоу и "Песне года", а также тех, кто попал в бан

Названы имена звёзд, кого покажут в новогодних шоу и "Песне года", а также тех, кто попал в бан

А другой опрос показал самые важные для россиян ценности. Топ возглавили семья, а также патриотизм и преемственность поколений.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

Артём Геодакян / ТАСС

Матвей Константинов
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