Рейтинг кринжа: Россияне стыдятся Пугачёву, Макаревича*, Киркорова
ВЦИОМ: Алла Пугачёва возглавила топ артистов, которых стыдятся россияне
Народная артистка СССР Алла Пугачёва возглавила антирейтинг артистов, которых стыдятся россияне, выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, Примадонну в ходе опроса назвали 25% респондентов.
На втором месте оказался лидер "Машины времени" Андрей Макаревич*, которого упомянули 18% респондентов, а на третьем внезапно оказался Филипп Киркоров с 13% голосов.
В то же время 9% назвали рэпера Алишера Моргенштерна*, а Максима Галкина* и Ольгу Бузову выбрали по 6% россиян. Хип-хоп исполнительница и Инстасамка и Борис Гребенщиков* замыкают список с 5% голосов.
В целом, выяснили во ВЦИОМ, 63% россиян не одобряют деятельность артистов, бежавших из России после начала спецоперации на Украине. Обратного мнения придерживаются лишь 13% респондентов, а 8% считают их решение неоднозначным.
А другой опрос показал самые важные для россиян ценности. Топ возглавили семья, а также патриотизм и преемственность поколений.
* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Артём Геодакян / ТАСС