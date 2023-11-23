Семья, традиции и патриотизм: Опрос показал самые важные ценности в жизни россиян

Большинство россиян считают крепкую семью самой важной ценностью в жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент России Владимир Путин назначил Годом семьи 2024 год, чтобы популяризировать государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Однако оказалось, что тема и так созвучна большей части населения страны.

Так, больше всего значения семье придают семь из 10 опрошенных, независимо от возраста, пола и т.д. При этом больше всего о её важности говорят респонденты 35–44 лет (77% в сравнении с 57% в возрасте 18–24 лет). Как считают аналитики, это может быть связано с тем, что они к тому моменту уже создали собственные семьи и обзавелись детьми.

Кроме того, россияне выделяют патриотические ценности. Треть участников опроса заявили, что чувствуют гордость за страну, а также выделяют важность преемственности поколений и исторической памяти (по 31%). Причём с возрастом значимость этих ценностей заметно укрепляется (25% и 22% соответственно среди респондентов 18–24 лет против 35% и 32% среди опрошенных старше 60 лет).

Вместе с тем россияне выделили такие социальные ценности, как дружба, жизнь, достоинство, права и свободы человека (по 29%). При этом молодые говорят о ценности дружбы, правах и свободах в два раза чаще более возрастных соотечественников. Кроме того, опрошенные назвали другие ценности: 28% заявили о единстве российских народов, 27% — о самореализации, а 26% — о милосердии. Также каждый пятый упомянул и развитие.