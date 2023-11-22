В Госдуме назвали главное богатство России
Депутат Светлана Бессараб назвала традиции и семью главным богатством России
Традиции, семья, отцовство, материнство и детство являются главным богатством России. Об этом заявила член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя решение президента РФ Владимира Путина объявить 2024-й Годом семьи.
"Это очень правильное решение. Сегодня, когда множество стран в мире свернули с пути семейных ценностей на непонятные пути, традиция, семья, отцовство, материнство и детство — всё это составляет в России главное богатство", — приводит слова парламентария RT.
Бессараб добавила, что следующий год должен стать не только годом развития традиционных ценностей, но и годом поддержки семьи со стороны государства.
Напомним, ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Отмечается, что данное решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство должно к 27 декабря утвердить план мероприятий и образовать организационный комитет.
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