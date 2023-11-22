Минюст решил бороться с насаждением чуждых России ценностей
Минюст разрабатывает правовые меры в ответ на насаждение чуждых РФ ценностей
Министерство юстиции РФ приступило к разработке правовых мер в ответ на насаждение российскому обществу чуждых идей и ценностей. В ведомстве считают, что эта тенденция оказывает разрушительное влияние на государство, сообщил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.
"Всё более очевидной становится тенденция насаждения чуждой и разрушительной для нашего общества системы идей и ценностей. Мы оперативно реагируем на все новые вызовы, последовательно разрабатываем ответные правовые меры", — рассказал он в ходе своего выступления на конференции "Державинские чтения".
По словам замглавы Минюста, сложившиеся за долгие годы институты международного права в наше время уничтожаются в угоду политическим амбициям, в результате чего пренебрегаются фундаментальные права и принципы суверенного равенства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настроена на тесное взаимодействие со всеми, кто разделяет её ценности мира, дружбы и взаимоуважения. Глава государства назвал сохранение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех стран залогом успешного развития всего человечества.
ТАСС / Андрей Любимов / РБК