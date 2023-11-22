Минюст решил бороться с насаждением чуждых России ценностей

Министерство юстиции РФ приступило к разработке правовых мер в ответ на насаждение российскому обществу чуждых идей и ценностей. В ведомстве считают, что эта тенденция оказывает разрушительное влияние на государство, сообщил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

"Всё более очевидной становится тенденция насаждения чуждой и разрушительной для нашего общества системы идей и ценностей. Мы оперативно реагируем на все новые вызовы, последовательно разрабатываем ответные правовые меры", — рассказал он в ходе своего выступления на конференции "Державинские чтения".

По словам замглавы Минюста, сложившиеся за долгие годы институты международного права в наше время уничтожаются в угоду политическим амбициям, в результате чего пренебрегаются фундаментальные права и принципы суверенного равенства.