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Отмечаем добрый семейный праздник — День сыновей

День сыновей — международный праздник, который становится с каждым годом всё более популярным. Когда же отмечают День сыновей, какова история этого праздника и какие существуют ещё семейные дни в России — читайте подробнее на Life.ru.

21 ноября, 21:01
<p>22 ноября поздравления будут получать все сыновья — и большие, и маленькие. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/cheerful-bearded-father-having-fun-with-his-little-son_7927371.htm#query=son&position=23&from_view=search&track=sph&uuid=a95e96b7-c0e6-48b5-91a3-f8f47b6f28b6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drobotdean / freepik </a></p>

22 ноября поздравления будут получать все сыновья — и большие, и маленькие. Фото © drobotdean / freepik

Каждый год во всём мире отмечается День сыновей, который является добрым семейным праздником. В настоящее время почти каждый знает или хотя бы слышал о Дне матери, который также отмечается ежегодно в разных странах мира в разное время. Набирает популярность и День отца. Сегодня же мы расскажем о ещё одном "родственном" торжестве, которое тоже нашло своё место в календаре.

День отца: почему этот день не такой известный, как День матери

День отца: почему этот день не такой известный, как День матери

Когда отмечают День сыновей в России

Когда же отмечается День сына, история возникновения этого праздника и как празднуют это торжество? Давайте разбираться. День сыновей в России празднуют 22 ноября, хотя существует и второй вариант — 25 ноября. Это связано с тем, что официальной даты празднования установлено не было.

История возникновения праздника

Как появился День сыновей? Это тайна, покрытая мраком. Скорее всего, этот праздник появился искусственно, как бы нарочно — мол, почему День матери и День отца существует, а вот Дня сыновей нет? Кто придумал этот праздник? Наверняка чей-то сын, обидевшийся на несправедливость календаря. Если вдруг узнаете его имя, обязательно свяжитесь с редакцией Лайфа — и мы дополним материал.

День сыновей — отличная возможность сказать ребёнку о своей любви, поддержке и заботе. Фото © Freepik

День сыновей — отличная возможность сказать ребёнку о своей любви, поддержке и заботе. Фото © Freepik

Что делают в День сыновей

Каких-то общепринятых традиций в этот день нет. В каждой семье свои обычаи. Родители и их сыновья собираются за праздничным столом, где последние получают подарки и поздравления. Семьи с маленькими детьми посещают развлекательные центры, музеи, кинотеатры и детские спектакли. Те сыновья, которые живут далеко от своих родителей, приезжают их навестить.

Папа важен: Сколько времени отцу нужно проводить с ребёнком, чтобы он вырос счастливым

Папа важен: Сколько времени отцу нужно проводить с ребёнком, чтобы он вырос счастливым

Как отмечают День сыновей в России

В России пока ещё не совсем установилась традиция празднования Дня сыновей. В нашей стране до сих пор рождение мальчика считается особенно радостным событием для родителей, потому что сын считается наследником и продолжателем рода. Но люди часто забывают, что в первую очередь он ребёнок. Как провести этот праздник, решать вам, но главное — окружите своих близких заботой и любовью, и вы увидите, как он наполнится положительными эмоциями.

Семейные праздники в России

Наряду с Днём сыновей в нашей стране отмечают ещё несколько семейных праздников.

  • День бабушек и дедушек отмечается 28 октября. В этот день внуки выражают свою любовь и признательность своим бабушкам и дедушкам за их заботу и поддержку.
  • День пожилого человека отмечается 1 октября и призван подчеркнуть важность уважения к старшему поколению. В этот день общественные организации и учреждения проводят различные мероприятия, посвящённые пожилым людям.
  • День мужчин, который празднуется 19 ноября. В этот день женщины поздравляют своих мужей, братьев, отцов и сыновей и дарят им подарки.
  • День девочек отмечается 11 октября и посвящён дочерям и сёстрам. В этот день женщины выражают свою любовь и заботу о девочках, дарят им подарки и проводят время вместе.
  • День матери отмечается в последнее воскресенье ноября и призван выразить признательность матерям за их бескорыстную любовь и заботу. В этот день дети и взрослые выражают свою любовь и благодарность своим матерям и дарят им цветы и подарки.
  • День отца отмечается в третье воскресенье октября. Этот праздник призван отметить важность отцовской роли в жизни детей и подчеркнуть их вклад в семейное благополучие.
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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