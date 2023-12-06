"Это голожопинг": Почему Пугачёва и Галкин резко заскучали по России Как и предсказывал Лайф, до Пугачёвой и Галкина* стало доходить, что после бегства из России прежних заработков им уже не видать. Юморист признаётся, что семья готова затянуть пояса и это заметно по скромному празднованию дня рождения их детей. Как живёт семья? 6 декабря, 11:06 Максим Галкин*, Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Жить будем скромнее

Агент телеграм-канала SHOT побывал на концерте Галкина* и узнал, что звёздная семья тоскует по былым временам жизни в России, когда их носили на руках и многомиллионные гонорары были обычным делом. Выступление прошло на сцене Театра-дю-Леман в Женеве. Во время шоу Галкин* вспоминал, как он ездил с Пугачёвой в личном вагоне, и признал, что такое уже вряд ли повторится.

"Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу... Чуть похуже будет..." — А она: "Голожопинг?"

Пугачёва назвала эмиграцию с Галкиным* из России "голожопингом". Видео © t.me / SHOT

То, что семье Галкина* и Пугачёвой придётся потуже затянуть пояса, Лайф предполагал после очень скромного празднования дня рождения их детей в сентябре.

Близнецы Гарри и Лиза Галкины впервые отмечали праздник в эмиграции. Им исполнилось десять лет. Обычно их родители, Алла Пугачёва и Максим Галкин*, устраивали для них грандиозные дорогостоящие торжества. Но не в этот раз! Судя по соцсетям пародиста-иноагента, всё прошло более чем скромно. Отмечали в узком кругу и по-простому.

Во дворе своего израильского особняка звёздные супруги установили мангал, на котором пожарили шашлыки из мяса и рыбы. Гостей усадили тут же, на свежем воздухе, за накрытый клеёнкой стол. Приглашена, похоже, была только семья Дмитрия Галкина (брат Максима*, который известен как президент "Военно-промышленной компании", производящей для ВС РФ бронеавтомобили БТР-80 и "Тигр". — Прим. Лайфа). Из-за учёбы не смогла приехать двоюродная сестра именинников Алина Галкина. В своём инстаграме** девушка проболталась, что её семья подарит Гарри и Лизе щенка породы схипперке.

После отъезда из России Галкин* и Пугачёва получили израильское гражданство и осели в зажиточном пригороде Тель-Авива — городе Герцлии. Алла Борисовна живёт как домохозяйка. Среди её обязанностей: отводить на уроки Гарри с Лизой и встречать после. Близнецы учатся в одной из самых дорогих частных школ Израиля — King Solomon. Год обучения обходится в сумму порядка 1,8 млн рублей только за одного ребёнка. Возможно, их родителям стало трудно тянуть такие расходы. Об этом говорят и экономия на дне рождения детей, и бесконечные гастроли Максима Галкина*.

Кто в семье Галкиных богач

Контрастом скромному празднику Гарри и Лизы стал день рождения племянницы Максима Галкина* и крестница Аллы Пугачёвой — Алины.

Лайф неоднократно писал, что самый толстый кошелёк в большой звёздной семье вовсе не у Пугачёвой с её мужем-иноагентом, а у отца Алины — бизнесмена в сфере ВПК Дмитрия Галкина.

Максим* и Дмитрий Галкины. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

В ноябре широкая публика узнала о 19-летней Алине Галкиной. Ради популярности та пошла на провокацию, разместив в запрещённых соцсетях отчёт со своего дня рождения. Празднество было пышным. Вечеринка состоялась вблизи Кремля — в ресторане рэпера Алишера Моргенштерна* с панорамной крышей, живыми растениями и фонтаном в центре зала. Чтобы арендовать это место под банкет, придётся выложить от полумиллиона рублей, и это без учёта обслуживания, артистов, оборудования.

Помимо профессиональных диджеев и барменов, гостей развлекала сама именинница. В смелом гламурном наряде она представила с младшим братом трек его сочинения. К слову, если девушка пока не определилась, в каком качестве хочет прославиться, то её брат, Гриша Галкин, уже всё решил. Он станет певцом и даже выбрал псевдоним — Talent.

— У Алины всегда крутые дни рождения, — от души радовались её друзья.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов. **Instagram принадлежит корпорации Meta (признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ).

Фото с дня рождения. Именинники с родителями. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru Реально ли у Пугачёвой и Галкина* стало хуже с деньгами? 0 Конечно, они лишились дорогих новогодних выступлений в России Вряд ли, скорее всего, они притворяются Я не слежу за жизнью Галкина и Пугачёвой

Авторы Пётр Егоров