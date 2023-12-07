С кем встречался Гуф: 6 пассий рэпера, с которыми не сложилось

В последнее время у Алексея Долматова, так по паспорту зовут рэпера Гуфа, резко испортились отношения со своими бывшими супругами. Одна за другой они обиженно планируют лишить Лёшу родительских прав. И, читая новости про любовные скандалы рэпера, можно подумать, что пассий у него было только две. Но это не так. От Айзы до Юли — краткая история любовных похождений Алексея Долматова в лицах.

1. Айза

Айза Анохина — она же Айза-Лилуна Ай. Фото © Wikimedia Commons / Dmitry Rozhkov

Гуф женился на своей девушке Айзе в 2008 году. В 2010-м у пары родился сын Сэм. В 2013-м после череды семейных скандалов Айза ушла от Алексея, а через полгода супруги официально развелись. Сэм живёт с мамой. Гуф периодически проводит с сыном время.

2. Лера

Бывшая девушка Гуфа Валерия Кондра. Фото © VK / Лера Кондра

Гуф познакомился с телеведущей и певицей Валерией Кондрой на съёмках клипа "Для неё". В тот период рэпер ещё состоял в браке с Айзой, но супруги уже не скрывали друг от друга отношений на стороне. Впрочем, новый любовный союз оказался недолговечным.

3. Настя

Сколько девушек было у Алексея Долматова? Кадр из видео © YouTube / В домике

В октябре 2015 года в соцсетях заговорили о мало кому известной фотомодели Анастасии Киушкиной. Девушка покинула телепроект "Дом-2" ради отношений с новым молодым человеком. Как выяснилось позже, возлюбленным Насти стал Гуф. Однако пара распалась уже через две недели. По словам Киушкиной, Алексей не был готов к серьёзным отношениям.

4. Леся

Леся Фак и Гуф: почему не сложилось. Кадр из видео © YouTube / Русский рэп – 2019

С Олесей Ловчиковой, больше известной как Леся Фак, Гуф познакомился через год после развода с Айзой. Новый роман рэпера оказался на удивление продолжительным. Впрочем, пауз в их отношениях тоже было предостаточно. Гуф заявлял, что намерен жениться на Лесе, но так и не сдержал обещание.

5. Кети

Кети Топурия и Гуф — история романа. Кадр из видео © YouTube / Макарена

Слухи о романтических отношениях Гуфа с солисткой группы "А’Студио" Кети Топурией ходили всё время. Сначала Алексей опровергал их, утверждая, что с девушкой их связывает исключительно дружба. В одном из своих интервью рэпер признался, что певица неоднократно помогала ему справляться с наркозависимостью. Позже выяснилось, что они не просто друзья, но Кети так и не смогла смириться с образом жизни Алексея.

6. Юля

Юля Королёва хочет лишить Гуфа родительских прав. Кадр из видео © YouTube / Рум Тум