На пережившую страшное ДТП Ладу Дэнс свалилась новая беда

По данным телеграм-канала, долг артистки перед ФНС России висит уже не менее трёх недель и с каждым днём продолжает увеличиваться. Так, в настоящее время сумма составляет уже 968 тысяч рублей. При этом, если задолженность не будет погашена, банковский счёт певицы может оказаться заблокирован. Также, если Лада не внесёт сумму, её могут просто не выпустить за границу.