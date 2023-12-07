На пережившую страшное ДТП Ладу Дэнс свалилась новая беда
Ладе Дэнс могут заблокировать счета из-за миллионной задолженности
Российская певица Лада Дэнс. Обложка © VK / Лада Дэнс
Российская певица Лада Дэнс задолжала налоговой почти миллион рублей, из-за чего ей могут заблокировать счета. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, долг артистки перед ФНС России висит уже не менее трёх недель и с каждым днём продолжает увеличиваться. Так, в настоящее время сумма составляет уже 968 тысяч рублей. При этом, если задолженность не будет погашена, банковский счёт певицы может оказаться заблокирован. Также, если Лада не внесёт сумму, её могут просто не выпустить за границу.
Ранее Лада Дэнс впервые появилась на ТВ после страшной аварии и сделала откровенное признание. ДТП с её участием произошло 5 августа: певица получила черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибленную рану лба. Ей даже пришлось сделать несколько операций на лице. А в ноябре артистка рассказала, что уже ходит без костылей, занимается спортом, а иногда даже выступает на шпильках.