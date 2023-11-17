Лада Дэнс рассказала о танцах на одной ноге после страшной аварии

Певица Лада Дэнс, в начале августа попавшая в страшную аварию, рассказала, что уже ходит без костылей, занимается спортом с личным тренером, делает массажи, капельницы и много чего ещё. Артистка призналась, что даже иногда позволяет себе выступать на шпильках.

"Потом опять надеваю тапки — тяжело потом, больно. Я не могу сказать, что уже всё нормально, но всё-таки гораздо лучше, ведь прошло уже почти три месяца, и процесс заживления идёт! Я ничего не нарушаю и выполняю все предписания доктора. И, слава богу, мне уже не нужно сидеть дома, закрыться и переживать. О нет, это не моё! Если танцую, живу, дышу — значит, пока нормально. На одной ноге танцевала", — рассказала певица в беседе с сайтом MK.Ru.