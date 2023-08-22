Лада Дэнс слегла, выступив на концерте под обезболивающими
Продюсер Пудовкин: Лада Дэнс не выходит из дома из-за осложнений после концерта
Советская и российская певица Лада Дэнс не может выйти из дома из-за осложнений после концерта в Нижнем Новгороде — первого выступления артистки после ДТП. Как отметил продюсер исполнительницы Сергей Пудовкин, за ней круглосуточно присматривают врачи.
"Конечно, как я и предполагал, произошло ухудшение её самочувствия после Нижнего Новгорода", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда".
Пудовкин добавил, что Дэнс решилась выступать, несмотря на реабилитацию, из-за ответственности перед зрителями. Причём перед выходом на сцену она приняла обезболивающее. Теперь же все съёмки Дэнс перенесены.
Лайф напоминает: Лада Дэнс попала в аварию 5 августа в Подмосковье. В результате артистка получила черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибленную рану лба. В процессе лечения звезде даже потребовалось несколько операций на лице.
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