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22 августа, 17:05

Лада Дэнс слегла, выступив на концерте под обезболивающими

Продюсер Пудовкин: Лада Дэнс не выходит из дома из-за осложнений после концерта

Советская и российская певица Лада Дэнс не может выйти из дома из-за осложнений после концерта в Нижнем Новгороде — первого выступления артистки после ДТП. Как отметил продюсер исполнительницы Сергей Пудовкин, за ней круглосуточно присматривают врачи.

"Конечно, как я и предполагал, произошло ухудшение её самочувствия после Нижнего Новгорода", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Пудовкин добавил, что Дэнс решилась выступать, несмотря на реабилитацию, из-за ответственности перед зрителями. Причём перед выходом на сцену она приняла обезболивающее. Теперь же все съёмки Дэнс перенесены.

На сцену вынесли на руках: Лада Дэнс дала первый концерт после ДТП

На сцену вынесли на руках: Лада Дэнс дала первый концерт после ДТП

Лайф напоминает: Лада Дэнс попала в аварию 5 августа в Подмосковье. В результате артистка получила черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибленную рану лба. В процессе лечения звезде даже потребовалось несколько операций на лице.

Обложка ©

VK / Лада Дэнс

Никита Осипов
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