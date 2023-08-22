Лада Дэнс слегла, выступив на концерте под обезболивающими

Советская и российская певица Лада Дэнс не может выйти из дома из-за осложнений после концерта в Нижнем Новгороде — первого выступления артистки после ДТП. Как отметил продюсер исполнительницы Сергей Пудовкин, за ней круглосуточно присматривают врачи.

"Конечно, как я и предполагал, произошло ухудшение её самочувствия после Нижнего Новгорода", — отметил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Пудовкин добавил, что Дэнс решилась выступать, несмотря на реабилитацию, из-за ответственности перед зрителями. Причём перед выходом на сцену она приняла обезболивающее. Теперь же все съёмки Дэнс перенесены.