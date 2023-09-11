Лада Дэнс впервые появилась на ТВ после жёсткого ДТП и сделала откровенное признание
Певица Лада Дэнс в день своего 57-летия впервые появилась на ТВ после ДТП
Лада Дэнс в студии Андрея Малахова © Телеканал "Россия 1"
Певица Лада Дэнс сегодня, 11 сентября, в день своего 57-летия, впервые появилась на телеэкранах после автоаварии, став гостьей программы "Малахов" на телеканале "Россия 1". Во время интервью артистка призналась, что старается не смотреться в зеркало из-за последствий жёсткого ДТП в Подмосковье. В частности, звезда рассказала, что один из швов ей наложили на лоб.
Исполнительница также заявила, что вина за произошедшее полностью лежит на водителе, который в тот день вёз её вместе с подругами — Марией Абрамовой и Еленой Романовой. Они тоже получили серьёзные увечья и до сих пор, как и сама Лада, проходят реабилитацию.
"Я не знаю, что этот человек должен сделать, чтобы они его простили", — прокомментировала 57-летняя Дэнс.
Ранее Лайф сообщал, что в результате ДТП, которое произошло 5 августа, Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму, травму бедра и ушибленную рану лба. В процессе лечения звезде даже потребовалось несколько операций на лице.