Лада Дэнс впервые появилась на ТВ после жёсткого ДТП и сделала откровенное признание

Певица Лада Дэнс сегодня, 11 сентября, в день своего 57-летия, впервые появилась на телеэкранах после автоаварии, став гостьей программы "Малахов" на телеканале "Россия 1". Во время интервью артистка призналась, что старается не смотреться в зеркало из-за последствий жёсткого ДТП в Подмосковье. В частности, звезда рассказала, что один из швов ей наложили на лоб.

Исполнительница также заявила, что вина за произошедшее полностью лежит на водителе, который в тот день вёз её вместе с подругами — Марией Абрамовой и Еленой Романовой. Они тоже получили серьёзные увечья и до сих пор, как и сама Лада, проходят реабилитацию.

"Я не знаю, что этот человек должен сделать, чтобы они его простили", — прокомментировала 57-летняя Дэнс.