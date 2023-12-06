Костомаров сыграл в теннис с Хачановым

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал видеоролик, где играет в теннис с 15‑й ракеткой мира Кареном Хачановым. Фигурист отметил, что игра со спортсменом такого уровня доставляет особое удовольствие, тем более что его дочь профессионально занимается этим видом спорта.