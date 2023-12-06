Костомаров сыграл в теннис с Хачановым
Костомаров при помощи ручного протеза сыграл в теннис с Хачановым. Обложка © t.me / Роман Костомаров
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал видеоролик, где играет в теннис с 15‑й ракеткой мира Кареном Хачановым. Фигурист отметил, что игра со спортсменом такого уровня доставляет особое удовольствие, тем более что его дочь профессионально занимается этим видом спорта.
Костомаров при помощи ручного протеза сыграл в теннис с Хачановым. Видео © t.me / Роман Костомаров
"Попытки играть в теннис, особенно с Хачановым, — особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема", — написал 46‑летний Костомаров в своём телеграм‑канале.
Как сообщал Лайф, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Тем не менее олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях Костомаров регулярно делится кадрами из своей новой жизни, которую проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом близкие. Лайф писал, как Роман бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч. Также показывал, как спортсмен написал своё первое слово с помощью протеза, проехался за рулём машины, сыграл в теннис и даже объявил о планах участвовать в гастролях шоу фигуриста Ильи Авербуха.