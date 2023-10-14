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14 октября, 11:14

"Я сделал это!": Костомаров проехался за рулём машины

Костомаров показал, как можно управлять авто с ампутированными конечностями

Российский фигурист Роман Костомаров смог сесть за руль автомобиля после перенесённой им операции по ампутации кистей и ступней. Видео с тренировочной трассы он опубликовал в своём телеграм-канале.

Роман Костомаров сел за руль. Видео © t.me / Роман Костомаров

"Нет ничего невозможного! Без ручек за рулём. Причём мы не гоним, это мы едем по мотоциклетной трассе. Торможение, приготовились к повороту", комментирует спортсмен.

Однако в конце ролика фигурист признался, что заболела левая рука, так как без кисти приходилось сильнее давить ею на руль, чтобы удержать машину. Костомаров завершил поездку словами: "Я сделал это!"

"Дорогостоящие игрушки": Костомаров раскрыл, что ему пришлось продать ради протеза руки

"Дорогостоящие игрушки": Костомаров раскрыл, что ему пришлось продать ради протеза руки

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров собирается принять участие в гастролях ледового шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в следующем году. В рамках программы спортсмены должны посетить несколько российских городов.

Обложка ©

t.me / Роман Костомаров

Татьяна Миссуми
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