Костомарову сделают новую операцию

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову придётся перенести пластическую операцию перед установкой протеза на руку. Об этом он рассказал во время открытого диалога "Железная воля и технологии для жизни" в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Переживший несколько операций по ампутации на руках и ногах 46-летний фигурист подчеркнул, что технологии стремительно развиваются и позволяют ходить даже без ног.

"Бионический протез делается в России. Вторую руку должны мне сделать, пока предстоит пластическая операция. Глядя в зеркало, ты видишь, что ты нормальный человек. Ты можешь открыть дверь в машине, холодильник", — отметил он, добавив, что уже чувствует, как может взять помидор и раздавить.

Костомаров добавил, что многие вещи всё же предпочитает делать без протезов, так как ощущение своих рук ему ближе. При этом чемпион довольно иронично отозвался о последствиях ампутации.

"Наверное, мне слишком легко жилось. Всё было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишён всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперёд", — сказал Костомаров.