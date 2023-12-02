Костомарову сделают новую операцию
Костомаров заявил, что перенесёт операцию перед установкой протеза на руку
Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову придётся перенести пластическую операцию перед установкой протеза на руку. Об этом он рассказал во время открытого диалога "Железная воля и технологии для жизни" в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
Переживший несколько операций по ампутации на руках и ногах 46-летний фигурист подчеркнул, что технологии стремительно развиваются и позволяют ходить даже без ног.
"Бионический протез делается в России. Вторую руку должны мне сделать, пока предстоит пластическая операция. Глядя в зеркало, ты видишь, что ты нормальный человек. Ты можешь открыть дверь в машине, холодильник", — отметил он, добавив, что уже чувствует, как может взять помидор и раздавить.
Костомаров добавил, что многие вещи всё же предпочитает делать без протезов, так как ощущение своих рук ему ближе. При этом чемпион довольно иронично отозвался о последствиях ампутации.
"Наверное, мне слишком легко жилось. Всё было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишён всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперёд", — сказал Костомаров.
Он подчеркнул, что жизнь дана, чтобы преодолевать трудности и добиваться целей. Для этого фигурист посоветовал постоянно тренироваться, а также терпеть и любить своё дело.
Как сообщал Лайф, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и руки. Тем не менее олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях Костомаров регулярно делится кадрами из своей новой жизни, которую проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом близкие. Лайф писал, как Роман бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч. Также показывал, как спортсмен написал своё первое слово с помощью протеза, проехался за рулём машины, сыграл в теннис и даже объявил о планах участвовать в гастролях шоу фигуриста Ильи Авербуха.